Dal mangaka di Girl From The Other Side, Love from the Other Side e Wizdoms arriva un nuovo volume unico che sarà in libreria, fumetteria e negli store online dal 13 luglio: Monotone Blue di Nagabe, un tenero racconto boy’s love.

“Ho sempre odiato me stesso […] Era per via della mia natura che non riuscivo a far parte di nulla, nonostante mi avvicinassero tutti. Ma Hachi… mi vede per quello che sono.”

In un mondo di animali antropomorfi, Hachi è un gatto liceale molto annoiato, che non riesce a trovare nulla che desti il suo interesse e lo appassioni, vivendo la sua vita in un limbo di noia.

Finché nella sua scuola, popolata da soli mammiferi, si trasferisce una lucertola di nome Aoi. Se per Hachi la vita procede senza troppi scossoni, quella di Aoi è profondamente turbata: estraneo a ogni specie, crede di non poter entrare in nessun gruppo. Ma un giorno, l’attenzione di Hachi viene catturata dal nuovo arrivato: dopo le lezioni, scorge qualcosa che Aoi voleva tenere segreto, di un blu così intenso da risvegliarlo di colpo dal torpore.

Volume unico per Monotone Blue di Nagabe

Monotone Blue di Nagabe è un nuovo toccante volume unico: dopo l’antologia Wizdoms e i racconti di Love from the other side, il giovane mangaka torna a raccontare relazioni affascinanti e complesse che rifiutano di essere etichettate.

Volume unico in formato12,4×18 – brossura con sovraccoperta. 232 pagine al prezzo di € 6,90.

Nagabe

Nagabe è un mangaka di Tokyo capace di affrontare generi molto diversi, ha infatti lavorato con storie Boy’s Love ma anche shojo, e seinen. Ayumu Yoshida è il suo nome all’anagrafe.

