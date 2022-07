Le novità per l’estate della piattaforma fumetti Jundo

Quattro nuovi Webtoon e via alla season 3 “Doll Factory” di Devil’s Bookshelf! Dai popolarissimi Delicious Dream Boy e Remembering Gale fino al Webtoon Canvas undergorund HeLL(P) il catalogo della piattaforma fumetti Jundo continua ad espandersi.

Jundo cresce e il suo catalogo vede quattro novità in agosto: i webtoon Remembering Gale (Webtoon Canvas), Runa (Tapas), HeLL(P) (Tapas) e My Delicious Dream Boy (KuaiKan Comics). Inoltre riparte Devil’s Bookshelf, l’horror più amato su Jundo, con la terza stagione rilasciata il 29 Luglio e in uscita ogni venerdì!

Naturalmente, ad agosto continuano le 49 serie webtoon che escono settimanalmente ogni venerdì, tra cui i seguitissimi webtoon: Salad Days (10+ episodi disponibili), Streetball Arena (40 + episodi disponibili) e DeathSitter (20+ episodi disponibili).

MY DELICIOUS DREAM BOY di Xi Yu’er

KuaiKan Comics – Cina

Webtoon (Romantico/Fantasy); Numero episodi: 75 (in corso)

Arriva in Italia uno dei webtoon romantici più famosi al mondo.

Mara ha tutto ciò che si potrebbe sognare…bell’aspetto, carisma e stile. Dopotutto è segretamente un demone che si nutre dei sogni più belli delle persone. Dopo aver incontrato Joel, Mara non può credere alla sua fortuna; timido e dolce – la sua testa è piena di deliziosi sogni e incubi. Cosa succede quando il ragazzo dei tuoi sogni è letteralmente qui per divorarli?

Remembering Gale di Pushcart

Webtoon Canvas – Germania

Webtoon (Slice of Life/Romantico); Numero episodi: 300 (in corso)

È estate e le vite di un gruppo di studenti e del loro insegnate prendono una piega inaspettata. In poco tempo saranno obbligati ad affrontare le loro paure per non dover ripetere gli errori di un loro passato che non è mai stato del tutto superato.

Runa di Parakid

Tapas – USA

Webtoon (Azione/Fantasy); Numero episodi: 46 (completata)

Separata in giovane età dal suo fratello gemello, Runa è costretta a lavorare per l’Impero che ha distrutto il suo villaggio. Con l’aiuto di un suo amico d’infanzia cerca segretamente informazioni che la possano guidare all’unica famiglia che gli è rimasta. Mentre col passare del tempo diventa una maga sempre più potente e temuta l’Impero inizia a mettere in dubbio la sua fedeltà.

HeLL(P) di Oliver Levang

Tapas – Norvegia

Webtoon (Azione/Fantasy); Numero episodi: 350 (in corso)

Inferno, tantissimi combattenti, un solo biglietto per il paradiso; chi vincerà? Chi perderà? E soprattutto, i combattenti sanno in cosa sono entrati?

I consigli del mese su Jundo

The Demon King’s Champion

Kuaikan Comics (Cina) – Webtoon (Fantasy/Commedia)

Il titolo del mese per la redazione di Jundo è The Demon King’s Champion. Questo titolo è stato scelto sia per lo stile estremamente identitario che lo caratterizza sia per l’approccio completamente originale con cui affronta un genere spesso molto omogeneo come è l’isekai.

Una volta un hardcore gamer, “75” è ora un eroe a tutti gli effetti all’interno del suo gioco preferito! Dopo l’ennesima notte passata sui videogames, muore mentre gioca a causa di un attacco di cuore e rinasce nel bel mezzo di una battaglia contro un boss. Non equipaggiato e privo delle abilità necessarie per sopravvivere da solo, 75 usa la sua intelligenza per convincere Devo, il Re dei Demoni, a prenderlo sotto la sua ala. Ha così inizio un’epica ricerca per aiutare il Re dei Demoni a rimanere al potere: per riuscirci, 75 dovrà salire di livello e sconfiggere tutti i suoi nemici, ma se non ce la farà, questa potrebbe essere la sua ultima vita…

Fate un giro su questa piattaforma

Dal 2021, Jundo è la piattaforma digitale italiana per la lettura di webtoon e fumetti online sia italiani sia internazionali. Jundo è il partner italiano esclusivo di Kuaikan Comics, la più grande piattaforma cinese di webtoon e intrattenimento di cui pubblica oltre 20 opere.

126 opere da scoprire e oltre 30000 pagine da leggere: l’intero catalogo della piattaforma fumetti Jundo è fruibile tramite la App e il portale di fumetti online con un abbonamento mensile di 1,99 euro o annuale di 19,99 euro. I primi capitoli di tutte le opere e più di 10 opere complete sono invece gratuiti per chiunque si iscriva ed è disponibile una prova gratuita di 30 giorni. Nel Jundo Comics Shop sono inoltre disponibili gli Originals cartacei il cui ricavato, esclusi costi di spedizione e stampa, va interamente all’artista e ovviamente Of Machines and Beasts vol 1.

Jundo è nata da un team di 14 ragazzi under 30 – grazie alla vittoria del bando della Regione Lazio “Fondo per le startup culturali e creative” – con l’obiettivo di espandere l’orizzonte del fumetto, permettendo da un lato ai lettori di avvicinarsi a stili e generi diverse come i webtoon cinesi e coreani e dall’altro agli autori emergenti di arrivare sul mercato con i Jundo Original, evitando le difficoltà legate all’autoproduzione e alla distribuzione. Su Jundo Comics Shop i lettori potranno acquistare le versioni cartacee dei Jundo Original, il cui ricavato va interamente all’autore.

