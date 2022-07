La Notte Nera a Padova: arriva il gotico

Sotto il cielo del Parco della Musica torna La Notte Nera a Padova. Il festival unisce vibrazioni del mistero e dell’occulto e in un’atmosfera unica. L’evento più atteso per gli appassionati del genere, ma anche imperdibile per i curiosi…

Tra gli ospiti i mitici Nanowar of Steel, musicisti ed intrattenitori che animeranno il palco in serata.

La mostra mercato

Presenti ben oltre 50 espositori della Fiera del Mistero. Una mostra-mercato che porta al pubblico le creazioni degli artisti-artigiani provenienti da tutta Italia. È possibile trovare lavorazioni originali come legno a monili, ciondoli, pietre, candele, ma anche testi sul mondo dell’occultismo assieme ad accessori e abiti della moda dark e gotica. Non mancheranno operatori del mondo olistico, cartomanti, sensitivi e la lettura della mano.

I protagonisti ovviamente sarete anche voi! Potete venire a trovarci vestiti rigorosamente in dress code scuro, ma anche abiti per l’occasione… dal goth, al vittoriano, sino alle icone preferite delle pellicole horror.

I cancelli del Parco della Musica apriranno alle ore 19:30, attiva da subito l’area aperitivo, food, beer e cocktail bar. Tra le novità di quest’anno troverete gli stands con bevande storiche, come idromele e ippocrasso.

Gli spettacoli

Alle ore 21 si spegneranno le luci ed inizieranno gli spettacoli ispirati alle pellicole hollywoodiane “La Notte del Giudizio” a cura dei gruppi “VampireLab” (che sfileranno con gli abiti de “Il Matto e il Bagatto”), “Neferdance” e “FireWall”.

Alle ore 22 potrete scatenarvi con la band che unisce goliardia e metallo dal vivo – i Nanowar Of Steel. Una band da non perdere, che unisce abilità tecnica degna delle grandi formazioni americane ad un umorismo a volte tagliente e altre surreale. Simpaticissimi sul palco, hanno una discografia ricca di grandi successi, con titoli come "Ode al cetriolo, ortaggio prestigioso", Giorgio Mastrota e i successi internazionali Norwegian Reggaeton e Valhalleluja.

All’interno del Giardino di Cristallo invece sarà allestita una sala conferenze. Alle ore 23 appuntamento con il paganesimo: la Strega Morgana ci parlerà della Grande Dea Serpente.

A seguire, a mezzanotte, i Real Ghost Venice – il gruppo di ricerca del Paranormale di Fiera del Mistero – ci parleranno dei “misteri di Padova” mostrandoci in anteprima i risultati delle ultime indagini svolte nella città, in particolare ai Giardini dell’Arena e al “Ponte dei suicidi”.

La Notte Nera a Padova: il cosplay

Inoltre sarà pronta a intrattenervi… e a spaventarvi l’animazione offerta dai gruppi: Horrormoviemania, TeamGhostFaceItalia, HorrorSquadNordItalia e GhostBustersItalia. Grazie a loro il cosplay sarà uno dei temi della festa!

Per partecipare alla Notte Nera è gradito un outfit a tema: brutal, dark/goth/metal, steampunk, fantasy/arcane/witch, horror/zombie/creepy…

La manifestazione terminerà alle ore 2. Biglietto ingresso € 10,00.