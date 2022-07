La idol Nojima Kano -ex SKE48- guida una nuova formazione!

Guidate dall’idol Nojima Kano -ex SKE48, un gruppo di quattro ragazze chiamato et-and- pubblica la nuova canzone Natsukurage. Nate con il debutto dell’estate del 2021, et-and- sono un quartetto giapponese. Con la musica prodotta dal compositore Kazuhito Kikuchi, questo gruppo di quattro cantanti di nuova generazione creano un suono emozionante che rimane nei cuori del loro giovane pubblico. Sono quattro giovani che hanno già le proprie rispettive carriere come cantanti, ballerine e modelle, ed ora mettono insieme la loro esperienza e i risultati per raggiungere il proprio sogno assieme.

La canzone Natsukurage

La seconda canzone pubblicata dal prossimo EP della band è intitolata Natsukurage. Una canzone estiva, che segue quella primaverile intitolata hanagokoro, uscita il 11 marzo. Queste canzoni di anteprima precedono una a tema autunno in settembre e una per l’inverno in novembre. Le quattro canzoni dedicate alle stagioni diventeranno un EP che unisce le 4 stagioni, offrendo anche uno sguardo sui sentimenti della generazione Z verso la vita moderna.

Natsukurage parla di una ragazza da sola nella propria stanza, che impazzisce durante una notte estiva insonne, e scambia messaggi con gli amici su Line. Contrappone questi sentimenti e l’aspettativa verso l’inizio dell’estate con l’immagine di una medusa. I testi riflettono i sentimenti di frustrazione e oppressione famigliare dei giovani nel momento in cui iniziano un’altra estate, ancora una volta diversa da quelle godutesi nel passato.

Video musicale di Natsukurage

La canzone è stata composta da Kazuhito Kikuchi, il produttore musicale di et-and-. E’ stata poi arrangiata da Kikuchi e Pepensow, che hanno anche lavorato sul singolo di debutto del gruppo: #tokyo. L’immagine di una medusa che galleggia nel mare di notte è espressa con un suono luminoso e pacifico.

Le parole sono state scritte da tutti i membri del gruppo, con ognuna che ha contribuito alla propria parte. Un metodo che ha permesso ad ogni membro di spiccare nella riflessione della cultura e delle emozioni delle ragazze della generazione Z.

Il secondo EP del gruppo è previsto per l’inverno di quest’anno.

Profilo dei membri

Nojima Kano

Nata nella prefettura di Aichi il 6 settembre 2001. L’idol Nojima Kano -ex SKE48 per sei anni, dove ha avuto una folgorante carriera fino a giugno 2021. Nel 2019 ha vinto il primo premio nella “Battaglia finale per l’inaugurale gara di abilità di canto del gruppo AKB48”. E’ la leader del gruppo, e le sue abilità espressive vocali aiutano l’avanzata del progetto.

Kurimoto Yui

Nata a Tokyo il 29 marzo del 2005. Kurimoto è apparsa in vari musical da quando era alle scuole elementari. Ha vinto il Gran Premio nella categoria canto del concorso Kirachalle 2019. Ha una voce chiara e rilassante con una noto di tremolo, capace di creare un’atmosfera unica quando recita poesie durante una canzone.

Morales Kiara

Nata nella prefettura di Kagawa il 5 ottobre 2001. Attiva come Modella fin dalle scuole elementari. Il suo vasto ventaglio di attività include apparizioni nella serie TV di Hong Kong Kyou, Suki ni Narimashita. Espande lo spettro musicale del gruppo con le sue abilità nella danza e la tecnica di canto rap.

Yamazaki Kanon

Nata a Hokkaido il 19 settembre del 2000. Una carriera come membro di gruppi di danza e canto e come modella esclusiva per la rivista Ranzuki. Uno stile di canto calmo e fresco e una voce sussurrata ne fanno una presenza confortante all’interno del gruppo.

