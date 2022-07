Hanako kun – I sette misteri dell’accademia Kamome è un manga del 2014 che coinvolge i lettori con la sua comicità, che si trasforma man mano in un intrigante manga shonen. Da esso nasce un anime dallo stile molto particolare, che lo rende unico e che apre all’animazione il mondo affascinante e inquietante della serie.

LA SERIE

地縛少年花子くん Jibaku shonen Hanako-kun (Hanako kun, il ragazzo legato alla terra) è il titolo giapponese di Hanako kun – I sette misteri dell’accademia Kamome. E’ un manga di Aida e Iro, che insieme si fanno chiamare Aidairo. Il primo volume è stato scritto e disegnato nel 2015. Da quel momento i capitoli vengono pubblicati sul Monthly GFantasy di Square Enix. In Italia la serie è distribuita da J-Pop a partire dal 2020. I volumi sono in tutto 17, e ognuno conta 5 capitoli, tranne l’ultimo che ne contiene 6. Tuttavia, è ancora in corso.

Nel 2020, grazie alla produzione della Square Enix e alle animazioni dello studio Lerche, viene realizzata la serie anime ispirata al manga, con la regia di Masaomi Andou. Essa è completa e conta 12 episodi da 25 minuti circa.

LA TRAMA di Hanako Kun e i sette misteri dell’Accademia Kamome

La storia è ambientata in una scuola che si dice essere infestata. Come ogni scuola giapponese che si rispetti, infatti, si dice che l’accademia nasconda sette misteri. In particolare questi sembrano essere sette spiriti, ciascuno dei quali può essere richiamato solo in particolari luoghi dell’edificio. Il settimo di questi è Hanako kun, evocabile chiamando il suo nome 3 volte, bussando alla porta del bagno delle ragazze al secondo piano. Da questa particolarità deriva il titolo inglese della serie: Toilet-Bound Hanako kun, Hanako legato al bagno.

Hanako kun sembra essere uno spirito molto potente, ma che comunque pacificamente tiene a bada gli altri spiriti dell’accademia Kamome. Il luogo sembra dare vita a spiriti e misteri solo grazie alla potenza delle parole: ogni volta che qualcuno sparge voce riguardo uno spirito, esso appare realmente con tutte le caratteristiche descritte. Proprio per questa attività soprannaturale così dinamica, è importante per Hanako kun che non si crei il caos.

Si dice che il settimo spirito sia in grado di realizzare i desideri di chi lo evoca. Proprio per questo, la studentessa Nene Yashiro tenta la strada del soprannaturale per avere fortuna in amore. La ragazza però rimarrà ingarbugliata in un mondo ancora più bizzarro di quel che si aspettava.

I PERSONAGGI

HANAKO

Il personaggio di Hanako kun è estremamente misterioso, uno dei lati che rende la serie ancora più interessante. Non parla mai di se stesso. Egli utilizza spesso un coltello come arma, per difendersi o uccidere altri spiriti. Che sia forse l’arma del delitto da lui usata prima di morire? Sembra che solo il suo professore conosca realmente la storia di questo personaggio, circondato da un alone di mistero. La profondità di questo personaggio si scoprirà poco a poco, episodio dopo episodio, fino a mostrare la complessità della sua personalità.

YASHIRO NENE

Ragazza che ha evocato Hanako kun. Membro del club di giardinaggio, difatti adora lavorare con la terra. Cerca di affidarsi all’occulto per essere fortunata in amore, poiché desidera innamorarsi di qualcuno ed essere ricambiata. È amante degli incantesimi e della cartomanzia.

KOU MINAMOTO

È un ragazzo dal forte senso della giustizia, che aspira a diventare un bravo esorcista. Il suo antenato era Minamoto no Yorimitsu, importante personaggio della storia giapponese. Frequenta l’ultimo anno della scuola media e ammira molto suo fratello Teru.

MINAMOTO TERU

Fratello di Kou, ha 16 anni, è il rappresentante di classe ed è molto popolare tra i ragazzi e le ragazze dell’accademia. È un esorcista, così come tutti i membri della sua famiglia, per cui si occupa di eliminare le anomalie all’interno della scuola.

NANAMINE SAKURA

Del terzo anno di scuola superiore, Nanamine è una ragazza che si trova a fare da assistente a Yugi Tsukasa. Sembra essere legata a Nene ed è un membro del broadcasting club.

YUGI TSUKASA

È un fantasma che infesta l’accademia Kamome e che realizza i desideri delle persone. Risiede nella stanza del broadcasting club.

J-Pop Manga, sito ufficiale dell’editore