Fortnite aggiunge le skin di Dragon Ball: Goku, Vegeta e Beerus

Un leak riportato suggerisce che Goku e una manciata di altri personaggi di Dragon Ball saranno le prossime icone dell’anime in arrivo nella battaglia reale di Fortnite.

Un nuovo leak suggerisce che un quartetto di combattenti di Dragon Ball è diretto all’Isola della Tempesta di Fortnite.

L’utente Twitter e leaker di Fortnite @ShiinaBR riferisce che il prossimo crossover anime del popolare gioco battle royale sarà con uno dei più grandi franchise di anime e manga shonen di tutti i tempi, Dragon Ball di Akira Toriyama. Secondo quanto trapelato, i due combattenti Saiyan più iconici della serie, Goku e Vegeta, riceveranno delle skin all’interno del gioco, così come il Dio della Distruzione dell’Universo 7, Beerus. Nel crossover sarà disponibile anche un quarto personaggio, ancora senza nome, che molti ipotizzano essere un personaggio femminile, dato che gli eventi speciali di Fortnite di solito includono opzioni per skin femminili. Non sono ancora stati rivelati ulteriori dettagli sulla presunta nuova promozione, tra cui la data di disponibilità, gli oggetti aggiuntivi e i possibili espedienti di gioco.

È probabile che il nuovo evento di Fortnite faccia parte delle promozioni che circondano l’uscita di Dragon Ball Super: Super Hero, il cui debutto in Nord America è previsto per il 19 agosto. Il film è distribuito nelle sale da Crunchyroll, che lo sta anche promuovendo con una speciale presentazione nella Hall H al San Diego Comic-Con di quest’anno. I primi venti minuti del film saranno proiettati durante il panel, che vedrà anche la partecipazione di Toshio Furukawa e Christopher R. Sabat, rispettivamente il doppiatore giapponese e inglese di Piccolo.

In Italia, il film Dragon Ball Super: Super Hero, arriverà nei cinema il 29 Settembre, con doppiaggio in Italiano.

Non è ancora noto chi doppierà i personaggi in italiano, o quali saranno i nomi assegnati ai personaggi. I nomi, infatti, potrebbero rispettare quelli utilizzati nello screening di Mediaset, oppure potrebbero essere adattati dalla versione tradizionali, come è successo in caso di Broly.

In ogni caso, lo scopriremo probabilmente dopo l’estate, visto che l’uscita del film nel mese di settembre vedrà qualche altro leak uscire all’inizio dello stesso mese.

In particolare, sebbene Goku e Vegeta appaiano nel nuovo film, non sono i protagonisti della storia, che si concentra invece su Gohan e Piccolo e sul legame che hanno condiviso da quando l’ex-cattivo ha deciso di addestrare il giovane mezzo-saiyan come suo primo allievo di arti marziali. Il film vede il duo unirsi ancora una volta per affrontare l’Esercito del Nastro Rosso, che ha rapito la figlia di Gohan, Pan, e ha creato una nuova coppia di potenti guerrieri androidi per sconfiggere i difensori della Terra.

Sebbene Dragon Ball sia considerato una delle opere pionieristiche e fondamentali del genere di battaglia shonen, Goku e Vegeta non saranno certo i primi eroi di anime shonen a partecipare al battle royale di Epic Games. Lo sparatutto ha già collaborato con il successo di Shonen Jump Naruto in due diverse occasioni, dando ai giocatori la possibilità di vestire i loro avatar come alcuni dei più famosi shinobi di Konohagakure. Anche diversi concorrenti di Fortnite hanno collaborato con gli anime, tra cui un team up tra Call of Duty e Attack on Titan, oltre a un evento speciale Jujutsu Kaisen all’interno di PUBG Mobile.