Un festival simile a quelli cui siamo abituati ma che presenta anche caratteristiche molto diverse è il Comic Con, presente in diverse città britanniche e che ha l’edizione gallese ad inizio agosto.

ICC Wales è la sede del Comic Con Wales, una location multiuso a Newport, nel sud del Galles. E’ la location più grande del Galles, e una delle maggiori dell’intero Regno Unito.

L’evento

Ma quali sono le differenze e somiglianze con i festival italiani? Dal programma e dalla mappa saltano subito all’occhio alcune cose che saranno simili: dall’area retrogames al mondo del cosplay, con un contest che promette addirittura 500 sterline come primo premio. Diverse le zone attrezzate a set fotografici: da una ricostruzione della batcaverna alla palude della tristezza da La Storia Infinita fino ai vari set dedicati a Guerre Stellari e alla fantascienza in generale.

Diverso però il rapporto e la possibilità di incontrare i propri idoli, soprattutto attori piuttosto che disegnatori o musicisti. L’incontro viene prenotato in anticipo tramite l’acquisto di biglietti che permettono di ottenere un autografo autenticato o una foto che sarà consegnata con la cornice ufficiale del festival. Per cui sarete sicuri di potervi avvicinare alle star, probabilmente senza code infinite come invece avviene in Italia per gli ospiti più popolari.

Gli ospiti del Comic Con Wales, Festival in Galles

E’ la prima edizione di questo festival in questa città, e sarà un evento memorabile per I fan dei fumetti, delle serie TV e del cinema vista la lista di ospiti che include il leggendario James Marsters da Buffy the Vampire Slayer, le stelle da Cobra Kai Peyton List, Gianni DeCenzo, Martin Kove, Hannah Kepple, e Jesse Kove. Saranno presenti anche gli attori di Teen Wolf: Tyler Posey, Holland Roden, Dylan Sprayberry, e Linden Ashby. Gli amanti dei supereroi DC potranno incontrare, da Superman and Lois, le stelle Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Jordan Elsass, e Alex Garfin.

The Walking Dead sarà rappresentato da Paola Lazaro e Steven Ogg (quest’ultimo anche in Grand Theft Auto), e potrete incontrare Chandler Riggs, Lesley Ann Brandt, D.B. Woodside, e Aimee Garcia da Lucifer. Da Gotham saranno presenti Robin Lord Taylor, e David Mazouz. Da Gossip Girl troverete Ed Westwick e da Sabrina the Teenage Witch le celeberrime Melissa Joan Hart e Jenna Leigh Green, ci sarà anche il bimbo prodigio Joey Cramer da Flight of the Navigator. Dacre Montgomery da Stranger Things e il grandissimo attore e WWE Wrestler John Cena sono tra i più quotati tra i personaggi che sarà possibile avvicinare per un autografo o una foto (su prenotazione e a pagamento).

La festa serale

A pochi minuti dal centro fieristico che ospita l’evento, un geek fest con la nottata ufficiale del the Comic Con Wales sarà ospitato dalla discoteca Breeze di Newport. Vi troverete il perfetto mix di cultura pop / nerd / otaku e i classici da discoteca, intrattenimento dal vivo e una sfilata in cosplay da sogno.

Videogames

Ai Comic Con britannici è possibile giocare alle migliori piattaforme con giochi picchiaduro e a gare di corsa, sia i classici che i nuovi arrivati come TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES – SHREDDER’S REVENGE su Nintendo Switch o STREETS OF RAGE 4 e ROCKET LEAGUE su PS4.

Tra le varie possibilità, godetevi Goldeneye (N64) e Halo (Xbox), schivate gusci e banane guidando in Mario Kart. sfidate gli amici testa a testa su Mashed (Xbox) e Micro Machines 2, mostrate le vostre abilità in Virtua Tennis (Dreamcast)! Se siete venuti per John Cena forse vorrete diventare i re del ring su WWF No Mercy (N64) oppure riuscire a rimanere in piedi con Bomberman!

Tra i classici le serie di Mario e Sonic, dai primi alle più recenti edizioni saranno ad aspettarvi sui computer del festival, e per chi ama il ritmo ci sono Drum Master (PS2), Donkey Konga (GameCube), DJ Hero (Xbox 360), Shake to Samba de Amigo (Wii) e Dance to the beat on Dancing Stage Party Edition (PS1)!

Altri classici a disposizione includono le serie Marvel vs. Capcom, Street Fighter, Tekken e Mortal Kombat series e per chi preferisce guidare al menare le mani, Ridge Racer Revolution, Sonic & All-Stars Racing Transformed, Need for Speed, e Sega Rally (Sega Saturn)!

I più piccoli ameranno invece Castle of Illusion Starring Mickey Mouse (Sega Master System), Disney’s Aladdin (Mega Drive), The Lion King (SNES), e A Bug’s Life (PS1)ma anche i giochi LEGO, e Star Wars.

