Il successo primaverile: l’anime Spy x Family

È uno degli anime più popolari del momento e la più apprezzata new entry primaverile: Spy x family. Con l’avvento della primavera, il Giappone sfodera nuove serie , tra cui l’anime Spy x family spicca in modo evidente. Quest’ultima ha infatti suscitato la curiosità da parte di un vasto pubblico e molti hanno espresso il loro apprezzamento verso la serie, nonostante sia da poco in distribuzione.

LA SERIE

Il nuovo anime Spy x family è realizzato dallo Sudio Wit e CloverWorks, entrambi rinomati studi che hanno dato vita a serie quali Attack on Titan e My dress-up darling. L’anime è stato diretto da Kazuhiro Furuhashi. In molti hanno lodato la qualità dei disegni e della produzione. La musica è dell’unità musicale (K)Now_NAME, che offre un accompagnamento in stile jazz alle scende d’azione. La serie conta al momento 7 episodi, con un episodio nuovo alla settimana.

La serie animata è basata su un manga, lanciato in commercio per la prima volta nel 2019. Questo è diventato un grande successo sia in Giappone che in Nord America. La grande popolarità del manga, raggiunta già nel corso del primo anno di pubblicazione, ha garantito il successo dell’anime. L’opera è di Tatsuya Endo ed è ancora in corso di pubblicazione, sull’applicazione di manga Shonen Jump della Shueisha. Gli ultimi volumi del manga hanno venduto più di 15 milioni di copie.

LA TRAMA dell’anime Spy x Family

Ci troviamo in un’ambientazione di fantasia, governata dalla tensione generata tra Ostania e Westalis, paesi rivali, al momento in una guerra fredda. Le battaglie tra i due territori si contendono infatti al segreto, attraverso sabotaggi, assassinii e intelligence. La tensione è alle stelle, e per evitare lo scoppio di un conflitto, il paese di Westalis invia il proprio migliore agente, Twilight, a spiare un politico di Ostania. Per portare a termine la propria missione Twilight dovrà procurarsi una finta famiglia con cui vivere.

Così l’uomo si ritroverà a vivere con una finta moglie, Yor, una commessa, e ad adottare una figlia di sei anni di nome Anya, sotto il nome di Loid Forger, uno psichiatra. Tale è l’importanza della sua missione che egli non può rivelare nulla su se stesso neanche ai due nuove membri della sua “famiglia”. Tuttavia, anche madre e figlia nascondono qualcosa… I personaggi principali si destreggeranno tra bugie e scene comiche per tentare di non farsi scoprire dai membri della propria famiglia.

CONSIDERAZIONI

Spy for family è una serie che ha a che fare con tematiche che vanno molto in voga oggi, tra cui il mondo dello spionaggio e del thriller. Vi sono diversi colpi di scena e sviluppi inaspettati. Tuttavia, la storia è ben lontana dall’essere un classico thriller. Si tratta, invece, di una commedia d’azione, slice-of-life, ovvero che racconta la vita quotidiana dei personaggi principali.

La chiave della popolarità dell’anime e del manga sembra proprio essere il contrasto tra ciò che ci si aspetterebbe da una storia di spie e ciò ce la serie mostra davvero. Essa è intrisa di tenerezza e profondi significati, che danno un senso ad ogni azione dei personaggi. Commuove vedere come i due genitori, imparando dalle proprie esperienze passate, tentano, nonostante tutto, di dare ad Anya un’infanzia normale. Non guasta lo humor che accompagna tutto lo svolgimento della trama. La serie unisce quindi i drammi di una guerra fredda con le difficoltà dell’essere genitori, mostrando il percorso di un uomo che si ritrova, involontariamente, ad essere padre.

FONTI sull’anime Spy x Family

