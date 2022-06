Un Amore Nato Per Sbaglio nel manga Kieta Hatsukoi

È la singolare storia di un amore nato per sbaglio quella narrata nel manga Kieta hatsukoi. Un’adorabile serie che vi farà venire le farfalle nello stomaco. Sia il manga che la serie tv hanno appassionato fan BL di tutto il mondo e hanno affrontato tematiche importanti con leggerezza ed ironia.

IL MANGA E LA SERIE TV

Il manga di Kieta hatsukoi (消えた初恋, letteralmente “Il primo amore cancellato”) è attualmente ancora in corso ed è serializzato dalla rivista Bessatsu Margaret, della casa editrice Shueisha. Sono 8 i volumi disponibili in Giappone, mentre in Italia è ancora inedito. La serializzazione è iniziata nel 2019, e si spera che il manga venga tradotto anche in italiano. L’autrice del manga è Wataru Hinekure, ma è l’artista Aruko che si occupa dei disegni. Quest’ultima ha collaborato anche alla realizzazione di Ore Monogatari, altra commedia romantica di successo.

Si tratta di una commedia sentimentale, ambientata in un liceo. Appartiene al genere BL, ovvero Boys Love. La coppia principale, infatti, è formata da due ragazzi. Non mancano amori tra ragazzi e ragazze, che rendono il target piuttosto vario. Il manga si è classificato al nono posto nella sezione per donne di “Kono manga ga sugoi! (Questo manga è fantastico!) 2021” e ha vinto un riconoscimento all’undicesimo Anan Manga Grand Prix.

Nel 2021 è stata realizzata una serie tv omonima, grazie alla TV Asahi. Conta 10 episodi, più un episodio speciale, ed è andata in onda da ottobre a dicembre dell’anno scorso. La serie è stata molto bene accolta e il cast sembra fatto apposta per i ruoli assegnati.

LA TRAMA del manga Kieta Hatsukoi

Aoki Sota è un liceale qualunque, che ha una cotta segreta per una compagna di classe, la carinissima Hashimoto. Un giorno, Aoki si fa prestare la gomma da Hashimoto e nota la scritta “Ida” con tanto di cuoricino disegnata dalla compagna. Ciò gli fa pensare che a Hashimoto piaccia Ida, il silenzioso ragazzo che si siede di fronte a lui. Con il cuore infranto da questa scoperta, Aoki deve però far fronte a un altro inconveniente: improvvisamente Ida si gira verso di lui e nota la scritta sulla gomma. Pensando che la gomma sia di Aoki, Ida si ritrova a pensare che Aoki abbia una cotta per lui! Pur non essendo vero, Aoki non se la sente di dire di aver preso in prestito la gomma di Hashimoto, poiché ciò smaschererebbe la cotta della ragazza per Ida. Per questo, Aoki finge che la gomma sia sua e dice a Ida che gli piace!

Da questo divertentissimo fraintendimento, nasceranno molti altri inconvenienti e colpi di scena. Al tutto si aggiungerà Aida, migliore amico di Aoki, che pur tentando di aiutare finirà per creare ancora più confusione. Aoki si troverà a dover sistemare la faccenda con Ida, senza poter però dire la verità. Allo stesso tempo, dovrà confrontarsi con Hashimoto, il suo primo amore, che ormai dovrà dimenticare. Mano a mano Aoki si avvicinerà molto a Ida, che scoprirà essere un ragazzo serio, e chissà che tra i due nasca davvero qualcosa…

I PERSONAGGI

Aoki Sota

Aoki è un ragazzo molto solare e divertente, amato da tutti i compagni di classe. Ha un animo buono ed è sempre pronto ad aiutare il prossimo. È piuttosto sensibile, anche se non lo dà a vedere. Si trova spesso nei guai e in situazioni imbarazzanti, per cui dà l’idea di essere un ragazzo piuttosto divertente e spontaneo. Nella serie tv viene interpretato da Michieda Shunsuke.

Ida Kousuke

Ida è il tipico ragazzo silenzioso ed introverso. È molto bravo a scuola e prende tutto molto seriamente. Non è particolarmente socievole, ma è molto attento al prossimo. Ha un cuore gentile e non ha problemi ad essere diretto e dire ciò che pensa. È nel club di pallavolo. È interpretato da Meguro Ren.

Hashimoto Mio

Interpretata nella serie da Fukumoto Riko, Hashimoto è una ragazza molto carina e a modo. È gentile e disponibile. Tuttavia, è molto più forte di quel che sembra. Quando si arrabbia è la più spaventosa, non ha paura di imporre le proprie idee e di prendere decisioni che possono sembrare avventate. Ha un forte carattere ed è piuttosto risoluta.

Aida Hayato

Il migliore amico di Aoki, Aida è tra i personaggi principali, il più spensierato. Sembra non avere alcuna preoccupazione al mondo, è divertente e onesto. Sembra essere sempre tra le nuvole, ma in realtà è piuttosto intelligente ed è un bravo osservatore, anche se spesso fraintende le situazioni. Nonostante la sua aria menefreghista, è molto leale e affettuoso con le persone a cui tiene. Viene interpretato da Suzuki Jin nella serie tv.

