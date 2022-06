A quasi due anni dalla scomparsa del suo creatore, Star Comics ripropone le avventure del ragazzo dal sorriso di sole, personaggio simbolo del fumetto giapponese. Arriva la Tribute Edition di Sanpei, il ragazzo pescatore di Takao Yaguchi, in 12 volumi di grande formato, impreziosita da parti del diario del grande maestro Yaguchi.

In uscita il 29 giugno 2022

Dopo le grandi celebrazioni che hanno visto One Piece arrivare al volume numero 100 e Dragon Ball tornare in libreria con la prestigiosissima Dragon Ball Ultimate Edition, questo 2022 – segnato dai manga sempre presenti nelle classifiche di vendita – prosegue con un grande ritorno: quello di uno dei più noti protagonisti del fumetto giapponese.

A quasi due anni dalla scomparsa del grande maestro Takao Yaguchi, padre del notissimo Sanpei, Star Comics torna in libreria con la Tribute Edition dedicata a un personaggio conosciuto e amato da tutti: Sanpei, il ragazzo pescatore.

Sanpei, il ragazzo pescatore di Takao Yaguchi

Nata dalla matita del compianto Yaguchi nel 1973, la prima serie è andata avanti, fino alla sua conclusione, per 65 volumi, raccontando le avventure ittiche di un ragazzo che attraversa in lungo e in largo tutto il Giappone sempre alla ricerca di nuove sfide. Una storia che l’autore ha scritto ispirandosi a sé stesso e alle persone che popolavano la sua vita, come la figura di suo nonno che si rivede in Ippei Nihira, il nonno del protagonista.

Nel 2002, Sanpei torna a popolare le letture dei milioni di fan con una nuova storia che oggi la casa editrice perugina propone in questa straordinaria Tribute Edition. Dopo vent’anni dalla conclusione della prima serie, il famoso pescatore è ormai cresciuto: seppur sempre fedele alla sua semplicità, Sanpei ha ora un carattere più risoluto e forte. Anche il tratto dell’autore è diverso: dopo anni passati a specializzarsi nella rappresentazione paesaggistica, Yaguchi riporta nelle tavole di Sanpei un segno più evoluto e raffinato.

La prima uscita

In questo primo volume, in arrivo il 29 giugno sotto l’etichetta Star, il giovane ragazzo dal sorriso di sole avrà a che fare con il kinoshirimasu del lago sotterraneo, un antico pesce estinto 50 anni prima a causa dell’aumento dell’acidità dell’acqua. Si pensa, però, che ci sia ancora un esemplare sopravvissuto e con questo dovrà misurarsi l’astuto pescatore.

La serie sarà composta da 12 volumi in grande formato, al cui interno si trovano esclusive parti del diario dello stesso Takao Yaguchi, in cui l’autore racconta cosa lo spinse, dopo vent’anni, a riprendere la storia e qual è stata la chiave del grande successo di Sanpei. A rendere ancora più preziosa questa Tribute Edition ci sarà la cover: con un effetto squamato, cangiante alla vista, riprodurrà le scaglie di un pesce offrendo un’originale esperienza tattile.

Un classico intramontabile che ha accompagnato generazioni e che riporta sulle pagine in bianco e nero l’immaginario di tutti. Uno dei manga più peculiari del panorama giapponese capace di unire storie avvincenti di pesca a grandi tematiche come la salvaguardia dell’ambiente, la tradizione, il rispetto e la perseveranza che rendono la storia più attuale che mai.

DATI: € 12,00 | pp. 224 | 15×21 |B.,b/n e col.