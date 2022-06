Mo Dao Zu Shi: storia cinese di un amore proibito

Mo dao zu shi, conosciuto anche con il titolo inglese Grandmaster of Demonic Cultivation, è una serie di romanzi che sta spopolando nel mondo grazie anche alla serie animata ad essa ispirata, trasmessa dal 2018 al 2020. In un insieme di storia, fantasy, azione e romanticismo, sia il libro che la serie sono un vortice di emozioni e di colpi di scena!

MO DAO ZU SHI: L’ORIGINE

Mo dao zu shi nasce come romanzo dell’autrice cinese Mo Xiang Tong Xiu, conosciuta anche come MXTX. È stato pubblicato per la prima volta nel 2015, sul sito cinese per web novel JJWXC. La storia conta in tutto 113 capitoli, più sette capitoli extra. Il volume ha ricevuto diversi riconoscimenti, anche internazionali, tra cui il Ridibook’s Rising Star Award (뉴‎ 스타상) coreano nel 2020 e il Daria Series Uni del 2021 in quanto Best Novel. Tra gennaio e maggio 2022 le traduzioni inglesi appaiono tra la quattordicesima e l’ottava posizione della classifica dei paperback trade fiction sul New York Times.

Si tratta di un’opera danmei, ovvero un genere di letteratura (o qualunque altra arte) cinese che esplora la relazione tra una coppia di uomini. Corrisponde alla versione cinese dello shonen ai giapponese, o in generale del genere BL. È inoltre una novel che tocca il mondo xianxia, letteralmente “immortale”. Quest’ultimo è un genere letterario che narra delle avventure di personaggi immortali della mitologia cinese, o di eroi che hanno tali caratteristiche. L’opera è infatti ambientata in un tempo storico lontano, che abbraccia ogni aspetto della mitologia cinese.

L’ambientazione riporta i lettori a faide tra grandi clan, arti magiche occulte, strani esseri sovrannaturali e coraggiosi personaggi dotati di abilità incredibili. La storia è un miscuglio di fatti realmente plausibili dell’antica Cina e caratteristiche fantastiche della cultura mitologica, il tutto condito da scene di azione e un filo di tradizione horror. A snodare la trama, inoltre, vi sono i numerosissimi personaggi, tra cui si intrecciano relazioni di ogni tipo, e la appassionata storia d’amore tra i due protagonisti.

LA TRAMA di Mo Dao Zu Shi: storia cinese

Nell’antica Cina si narrano storie riguardo Wei Wuxian, conosciuto come il Patriarca di Yiling, rinomato in tutto il Paese per aver portato avanti sperimentazioni di coltivazione occulta. Egli, di povere origini, si dica abbia tradito la propria famiglia adottiva e che abbia portato malasorte ad ogni suo caro. In seguito, si dice si sia ritirato a Yiling, dove ha condotto sperimenti proibiti e innaturali, tra cui il portare in vita persone defunte. Al suo nome venivano ricondotte anche terribili invenzioni e maledizioni, e chiunque tremava anche solo al nominarlo. Dopo una tremenda battaglia condotta dai 5 grandi clan del paese, Wei Wuxian fu definitivamente sconfitto. A 13 anni dalla sua morte, però, egli si risveglia, incarnato in un altro corpo. Dopo il suo risveglio egli si ritroverà faccia a faccia con vecchie conoscenze, con la paura di essere scoperto.

In un mondo di coltivazione, ovvero di arti di purificazione, i lettori si ritrovano catapultati in mezzo a combattimenti tra grandi maestri di quest’arte e sovrannaturali creature demoniache. Tra i più grandi coltivatori vi è Lan Wangji, conosciuto da tutti per la sua bravura ma soprattutto per la sua purezza di spirito e freddezza. Egli era un vecchio conoscente di Wei Wuxian. I due si ritrovano dopo anni a seguito della reincarnazione di Wei Wuxian, il quale decide di seguire Lan Wangji nelle sue avventure. Esplorando il territorio, la coppia dovrà avere a che fare con vari misteri, che faranno riaffiorare vecchie storie e daranno nuova vita a leggende popolari. Allo stesso tempo, Wei Wuxian dovrà cercare di evitare l’incontro con alcuni dei suoi acerrimi nemici, tra cui per esempio Jiang Cheng, un tempo suo fratello adottivo.

La trama di Mo dao zu shi non è lineare, bensì lascia spazio a lunghi flashback e a storie secondarie. In questo modo i lettori entrano nel profondo della vicenda e arrivano a conoscere in dettaglio la storia di Wei Wuxian. Il mondo ricco di personaggi fa sì che nascano intrecci interessanti e che ci si perda tra faide, tradimenti e giochi di potere condotti dalle 5 grandi famiglie più importanti del territorio. Allo stesso tempo, si rivive con occhi diversi la storia del protagonista, cercando la base e le motivazioni di tutti i racconti orrendi che lo riguardano. Ciliegina sulla torta, la storia si slega anche in un’imprevedibile storia d’amore tra Wei Wuxian e Lan Wangji, capace di sciogliere anche il cuore più freddo.

LE TRASPOSIZIONI

In seguito alla popolarità ottenuta dal romanzol, quest’ultima è stata adattata in modo da essere pubblicata anche sotto forma di manhua. I manhua sono web comic cinesi, corrispondenti ai manga in Giappone, con caratteristiche autoctone. Il fumetto è stato realizzato da Kuangfeng Chiu Kudang e Luo Di Cheng Qiu, mentre Mao Tuan Xiao Jian Jian si è occupato delle illustrazioni, con l’aiuto di HAloggz. Il fumetto è stato distribuito dalla Kuaikanmanhua a partire dal 2018 e la pubblicazione è ancora in corso. Si contano, al momento, 236 capitoli, di cui l’ultimo uscito proprio oggi. I capitoli del manhua seguono piuttosto fedelmente quelli della web novel. La trasposizione a fumetto ha vinto il China Golden Rooster and Hundred Flowers Film Festival (1st Network Drama Awards) come best Manhua nel 2019.

Nel 2018 inizia la pubblicazione della prima stagione di Mo dao zu shi sotto forma di donghua, ovvero serie animata cinese. Le prime due stagioni sono state pubblicate su Tencent Video nel 2018 e 2019, e una terza stagione è stata realizzata nel 2021. Le tre stagioni principali contano rispettivamente 15, 8 e 12 episodi ciascuna, ai quali si aggiungono 29 episodi extra, creati tra il 2019 e il 2022. Esse sono disponibili doppiate in cinese mandarino, coreano e giapponese. Nel 2020 è uscita anche una serie “chibi”, intitolata Mo dao zu shi Q, di 30 episodi. Lo stile chibi ritrae i personaggi in modo più “carino” della versione originale: con piccoli corpi e grandi occhi. Mo dao zu shi Q non segue la trama originale, ma al contrario offre piccole scene tratte dalla vita quotidiana dei personaggi, che si distaccano dalle tematiche più pesanti dell’animazione principale.

THE UNTAMED

Nel 2019 nasce la web series dal vivo The untamed, basata sulla trama di Mo dao zu shi. La serie non segue alla lettera gli eventi, ma riporta fedelmente ambientazione e personaggi. I protagonisti della storia, Wei Wuxian e Lan Wangji, sono interpretati dagli attori Xiao Zhan e Wang Yibo, doppiati nella versione giapponese da Kimura Ryohei e Tachibana Shinnosuke. Gli episodi sono in tutto 50 e ricoprono solo alcuni capitoli della web novel. A questi si aggiungono dei film spinoff, intitolati The living dead e Fatal journey, che ritraggono due eventi del romanzo.

Nel 2022 sarà disponibile anche un videogioco per cellulari, annunciato già nel 2019, dal nome The untamed. È possibile pre-registrarsi. Si tratterà di un gioco di card e visual novel, per iOS e Android.

