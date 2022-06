Lupin III e Ken il Guerriero in DVD

A partire dal 20 luglio saranno disponibili grazie a Eagle Pictures due imperdibili titoli Yamato Video: “LUPIN III – LA QUARTA SERIE”, per la prima volta in Home Video in un cofanetto nei formati DVD e Blu-ray a tiratura limitata con 26 episodi (tra cui 2 imperdibili Tv Special), 6 card esclusive, un ricchissimo booklet e “KEN IL GUERRIERO – LE ORIGINI DEL MITO: REGENESIS”, disponibile nelle edizioni DVD e Blu-ray contenenti 4 dischi e corredate da 2 booklet esclusivi di 16 pagine con le sinossi degli episodi e i disegni preparatori.

Lupin III

“LUPIN III – LA QUARTA SERIE” di Monkey Punch viene edito per la prima volta in Home Video in un cofanetto nei formati DVD e Blu-ray a tiratura limitata con 26 episodi tra cui 2 imperdibili Tv Special, 6 card esclusive, un ricchissimo Booklet e, proposte insieme all’edizione Blu-ray, solo per i canali di vendita online, due action figures di Lupin e Rebecca da collezione. Questa volta Lupin ha deciso di attuare le sue scorribande proprio in Italia: accompagnato dai suoi inseparabili amici e tallonato dall’instancabile Ispettore Zenigata, stavolta dovrà anche fare i conti con… una bega coniugale! L’avventura italiana è il primo capitolo delle serie moderne di Lupin III, ambientate in giro per l’Europa. In questa nuova veste Lupin cambia il colore della sua giacca iconica, qui raffigurata in blu in onore del belpaese. Gli episodi presentano molti riferimenti alla cultura nostrana e, oltre al classico tratto adrenalinico, si fa più marcata la componente romance, grazie alla figura dell’ereditiera italiana Rebecca Rossellini che incastrerà il ladro gentiluomo in un matrimonio-trappola fin dal primo episodio. Grazie anche a una veste grafica ricca di colori e animazioni superbe, la location italiana è rappresentata con una cura impeccabile dei dettagli. La colonna sonora usata in tutto il mondo -tranne che per il Giappone- è curata dal gruppo Nu Jazz italiano Papik; nell’edizione italiana sono presenti entrambe, anche l’immortale theme song composta dal mitico Yuji Ohno.

Ken il Guerriero

In arrivo in Home Video sempre dal 20 luglio anche il cofanetto “KEN IL GUERRIERO – LE ORIGINI DEL MITO: REGENESIS” di Mihiro Yamaguchi, disponibile nei formati DVD e Blu-ray contenenti 4 dischi e corredati da 2 booklet esclusivi di 16 pagine con le sinossi degli episodi e i disegni preparatori. L’attesissima conclusione del prequel di “Ken il guerriero” segna così il ritorno del Re degli Inferi in un’edizione tutta da collezionare. Shanghai, anni ‘30, la città dei demoni: Kenshiro Kasumi, noto come Yan Wang (il re degli inferi), è il 62° successore della Divina Scuola di Hokuto. Ancora legato al Chinpan, dopo aver sconfitto il rivale Cartello del Fiore Scarlatto, Kenshiro viene coinvolto in un nuovo scontro che vede schierati su fronti opposti eserciti e maestri di arti marziali, mossi dall’interesse per il misterioso “catalogo della speranza”.