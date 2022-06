Jundo: le novità di luglio nella piattaforma webtoon

Jundo è una piattaforma dove leggere fumetti online, che al momento tiene 122 opere da scoprire, con oltre 25000 pagine da leggere.

Dal 10 Luglio fino a tutta l’estate gli artisti che vorranno lanciarsi nel mondo dei webtoon su Jundo potranno candidarsi per formare il nuovo Team Original – Nel frattempo Il catalogo continua ad espandersi con 4 nuovi webtoon!

L’annuale Join the Line – la call for artist di Jundo!

Jundo lancia un nuovo Join the Line – la call for artist per entrare nel Team Jundo Original. Il Join The Line 2022 partirà il 10 Luglio e durerà fino al 10 Settembre. L’edizione di quest’anno sarà focalizzata sulla linea JundoToon e quindi sugli autori che vogliono lanciarsi nel mondo dei webtoon – sarà aperto ad autori completi, sceneggiatori, disegnatori e coloristi. Ci si potrà proporre tramite il form presente sulla pagina “artisti” di Jundo.it. Maggiori informazioni verranno fornite il giorno di lancio del Join the Line! 7

In arrivo 4 nuovi webtoon

Sull’app, quattro le novità di luglio; i webtoon Code of Silence (KuaiKan Comics), The Game That I Came From (KuaiKan Comics), CRUSH3D!! (Webtoon Canvas – Yaa), The Moth Prince (Tapas – Sonderfairy).

Inoltre, a maggio continuano 49 serie webtoon che escono settimanalmente ogni venerdì, tra cui i seguitissimi webtoon: Of Machines and Beasts (35+ episodi disponibili), All of You (15+ episodi disponibili) e Spider Web (15+ episodi disponibili).

Le novità di luglio

CODE OF SILENCE di Hao Le Shen Wen Hua – Changsha Haoliaoshen

Cina, Romantico/Azione. Numero episodi: 91 (in corso)

Joaquin è l’assassino più bravo di tutta la famiglia Nielsen. È incaricato di uccidere una famiglia composta da tre persone. Viene a scoprire per caso che Davion, il figlio della famiglia che deve uccidere, lo aveva aiutato in passato, per cui decide di risparmiare solo lui. Davion non è ancora a conoscenza di quanto accaduto, perciò si rifugia da Joaquin e spera che lui gli insegni come poter vendicare i propri genitori adottivi. Joaquin diventa così l’insegnante di Davion. Un assassino dal cuore di ghiaccio incontra un ragazzo puro e gentile come un coniglio bianco…

THE GAME THAT I CAME FROM di MOKF

KuaiKan Comics, Fantasy/Azione. Numero episodi: 99 (in corso). Shonen-Manhua in prima assoluta in Europa.

Nella seconda era dello sviluppo umano le persone possono sbloccare dei poteri incredibili in base ai risultati che ottengono in un gioco virtuale. Dopo anni di insuccessi Ling Ce si trova relegato ai margini della società, ma all’improvviso si risveglia tre anni nel passato. Con tutta l’esperienza accumulata riuscirà a modificare il futuro e ribaltare le sue sorti?

CRUSH3D!! di Yaa

Germania, Sportivo/Romantico. Numero episodi: 110 (in corso). Arriva in Italia uno dei boys love più amati su Webtoon Canvas.

Con il trasferimento in un nuovo college, per la vita di Carter si apre un nuovo capitolo fatto di una nuova squadra di Hockey e nuovi amici. Ma il suo passato e le sue cattive abitudini sembrano non volerlo mollare, così come la sua personalità e impulsività gli rendono difficile gestire la vita da team. O le proprie amicizie. O una relazione?

THE MOTH PRINCE di Sonderfairy – Tapas

USA, Fantasy/Romantico. Numero episodi: 48 (in corso)

Arcade è un ragazzo che sogna mille avventure, finché la sua vita non viene stravolta dal trasferimento in una nuova nazione. Ma proprio li scopre qualcosa che cambierà per sempre la sua vita: le leggende locali che parlano di magie e mondi fatati sono vere – e un principe maledetto avrà bisogno del suo aiuto.

HIGHLIGHTS DEL MESE

SPIDER WEB di Kuaikan Comics

Cina, Thriller/Horror

Il titolo del mese per la redazione di Jundo è Spider Web (KuaiKan Comics).

I serial killer potrebbero essere ovunque. Nascosti silenziosamente nell’oscurità, osservando la loro preda. Oppure potrebbero camminare tranquillamente sotto la luce del sole, accanto a civili innocenti. Un sorriso pieno di benevolenza potrebbe nascondere un coltello in mano!

Oppure… l’assassino potresti essere proprio tu!…

Il catalogo

L’intero catalogo Jundo è fruibile tramite la App e il Sito con un abbonamento mensile di 1,99 euro o annuale di 19,99 euro. I primi capitoli di tutte le opere e più di 10 opere complete sono invece gratuiti per chiunque si iscriva ed è disponibile una prova gratuita di 30 giorni. Nel Jundo Comics Shop sono inoltre disponibili gli Originals cartacei il cui ricavato, esclusi costi di spedizione e stampa, va interamente all’artista e ovviamente Of Machines and Beasts vol 1.

A proposito di Jundo (www.jundo.it)

Dal 2021, Jundo è la piattaforma digitale italiana per la lettura di webtoon e fumetti online sia italiani sia internazionali. Jundo è il partner italiano esclusivo di Kuaikan Comics, la più grande piattaforma cinese di webtoon e intrattenimento di cui pubblica oltre 20 opere.

Jundo è nata da un team di 14 ragazzi under 30 – grazie alla vittoria del bando della Regione Lazio “Fondo per le startup culturali e creative” – con l’obiettivo di espandere l’orizzonte del fumetto, permettendo da un lato ai lettori di avvicinarsi a stili e generi diverse come i webtoon cinesi e coreani e dall’altro agli autori emergenti di arrivare sul mercato con i Jundo Original, evitando le difficoltà legate all’autoproduzione e alla distribuzione. Su Jundo Comics Shop i lettori potranno acquistare le versioni cartacee dei Jundo Original, il cui ricavato va interamente all’autore.

A giugno su Jundo ci sono 122 opere per oltre 25000 pagine da leggere, il tutto a 1.99 euro al mese. Scarica la App su Apple Store.

