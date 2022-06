BIC Cosplay da Caorle raddoppia e sbarca in Croazia

Dopo il grande successo delle tre edizioni precedenti del BIC Caorle Cosplay and Games Festival al Villaggio San Francesco di Caorle, l’evento sbarca in Croazia, precisamente al Bi Village di Fazana, in Istria, sabato 18 e domenica 19 giugno. Bic Circus & Cosplay sarà il primo evento Circus & Cosplay all’interno di una struttura ricettiva in Croazia.

Sabato 18 e domenica 19 giugno va in scena Bic Circus & Cosplay al Bi Village di Fazana

L’evento, ideato da Bi Holiday, organizzato da Michael Brioschi Guinet Glocal Creator assieme all’Associazione Comix, ha debuttato a Caorle nel 2019. Unendo il mondo dei cosplayer, degli appassionati di comix e del gaming all’interno di meravigliosi villaggi turistici, si è classificato come una manifestazione unica nel suo genere. Tra una partita di videogame e un giro all’area expo, è anche possibile, infatti, tuffarsi in piscina o partecipare ai tornei sportivi. Immancabile è sempre l’appuntamento con la gara cosplay, con una giuria di qualità del settore.

Anche il Circus & Cosplay di Fazana proporrà innumerevoli attività per tutti gli ospiti del villaggio e visitatori giornalieri. Sabato 17 giugno per tutto il pomeriggio sono previsti, ad esempio, il circofungo (laboratorio di circo teatro), gli spettacoli itineranti di bolle di sapone giganti, il walk show di robottoni giganti, il movie art photoset, gli spettacoli di giocoleria acrobatica itinerante, il Body Relax e l’Aqua Combat. Domenica 18 giugno si aggiungeranno gli spettacoli di fuoco, i balli in costume, l’attesa gara cosplay e molto altro.

Il programma in dettaglio e le modalità di partecipazione al Circus & Cosplay di Fazana sono disponibili nel sito ufficiale del villaggio

Il BIC a Caorle