Amore tra otaku: Wotaku ni koi ha muzukashii

Wotaku ni koi ha muzukashii è una delle serie manga e anime più apprezzate degli ultimi anni, adatta ad un ampissimo pubblico e di un umorismo frizzante che vi farà innamorare, e si tratta di una storia d’amore tra otaku!

LA TRAMA, un amore tra otaku

Incontriamo fin da subito la nostra eroina: Narumi, che è al suo primo giorno di lavoro in ufficio. Narumi è una ragazza all’apparenza molto carina e pacata, ma che nasconde un segreto: è una otaku. Adora, infatti, i manga, soprattutto i BL, disegna le sue storie ed è una grande fangirl. Per evitare di dare un’idea diversa di se stessa, Narumi ha il solo e unico scopo di tenere segreta la sua grande passione per i fumetti e per i videogiochi. Immaginate il suo shock quando si trova faccia a faccia con Hirotaka, un suo amico di infanzia, anch’egli un otaku, che non ha nessun problema ad ammetterlo. Il problema è che non si fa problemi anche a parlare apertamente di manga e videogiochi con Narumi, esponendo la sua vita segreta da otaku ai colleghi.

Dal primo imbarazzante incontro nascerà una bellissima amicizia non solo tra i due ma anche con Hanako e Kabakura, una coppia di colleghi, anche loro otaku. I quattro si troveranno spesso a condividere le loro passioni e tra loro si snoderanno teneri intrecci.

LA SERIE

Wotaku ni koi ha muzukashii è un manga di Fujita, della casa editrice Ichijisha. È stato pubblicato sulla rivista Comic Pool dal 2015 al 2021 ed è costituito da 11 volumi, tutti disponibili anche in Italia. In Italia il manga è stato distribuito dalla Panini Comics – Planet Manga dal 2020 ad aprile di quest’anno. La serie è stata nominata al quarantunesimo Premio Kodansha per i manga, classificandosi al nono posto tra i manga più raccomandati del 2017 dalle librerie giapponesi.

Grazie alla regia di Yoshimasa Hiraike, è stata realizzata una serie anime, con le musiche di Akimitsu Honma. Si tratta di un lavoro della A-1 Pictures, distribuito sulla rete giapponese Fuji TV. L’anime conta 11 episodi in tutto, da 23 minuti circa. Nel 2020 è stato realizzato anche un film live-action, con la colonna sonora di Shiro Sagisu.

I PERSONAGGI

Narumi Momose

Narumi è una ragazza molto spontanea e carina. È una brava persona, un po’ sbadata e con la testa tra le nuvole. È una fujoshi: adora i manga BL, e fantasticare su possibili amori tra conoscenti. Le piacciono i videogiochi e a volte disegna storie sue.

Hirotaka Nifuji

Hirotaka è un otaku di bell’aspetto, molto silenzioso e con una cosiddetta “poker face”. Quando deve dire qualcosa, però, non ha paura a farlo: è molto onesto e diretto. È vero a se stesso e non nasconde alcun aspetto di sé. Sembra sempre imperscrutabile, ma nasconde un lato molto dolce. Adora collezionare action figures e giocare ai videogiochi.

Hanako Koyanagi

Hanako è la capa di Narumi, con la quale stringe una bellissima amicizia. È una donna molto forte e indipendente, che guida Narumi a lavoro e sa imporre le proprie idee. Sembra una persona insensibile ma è in realtà molto empatica, che è da tempo in una relazione con Kabakura. Adora i cosplay e i bl; cerca più di una volta di coinvolgere gli altri personaggi nel suo hobby.

Kabakura Tarou

Kabarura è il migliore amico di Hirotaka. È esuberante e diretto, può sembrare un po’ burbero ma è in realtà piuttosto sensibile e serio. La sua relazione con Hanako è un’infinita montagna russa. Kabakura ha un po’ più di riservatezza verso i propri interessi, ma è anche lui un vero e proprio otaku.

Ai quattro personaggi principali si aggiungono interessanti personaggi secondari, che creano altre coppie interessanti e aggiungono un twist alla storia principale. Tra questi, vi sono il fratello minore di Hirotaka, Naoya Nifuji e la sua amica Kou Sakuragi, che inizialmente si pensa essere un ragazzo.

CONCLUSIONI

Il manga è uno slice-of-life, ovvero mostra scene quotidiane della vita dei protagonisti, senza che esse seguano una trama particolare. È un manga romantico che non cade nello scontato né nel melenso, condito di un bell’umorismo frizzante. Una storia di amore tra otaku che potrebbe trovare la propria ideale collocazione nel quartiere di Akihabara!

FONTI Amore tra otaku: Wotaku ni koi ha muzukashii

Manga Tokyo, Otsukai, Wotakoi: Love is Hard for Otaku Series Review, di Martina Trlica, 2018

Nefarious Reviews, Wotakoi: Love is hard for Otaku – Anime Review, di Nefarious Reviews, 11/08/2019

Buzz-manga.blog, ヲタクに恋は難しい 1巻 感想| 腐女子とゲーマーが付き合ったらどうなる? (È difficile innamorarsi per un otaku volume 1: impressioni – Cosa succede se una fujoshi e un gamer si mettono insieme?), 4/07/2015