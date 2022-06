𝓑𝓸𝓴𝓾𝓻𝓪 𝓷𝓸 𝓽𝓼𝓾𝔃𝓾𝓴𝓲 e 𝘽𝙤𝙮 𝙢𝙚𝙚𝙩𝙨 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙖 

Due splendidi lavori, uno da J-Pop Manga e uno da Star Comics:ย Bokura no tsuzuki e Boy meets Maria.

๐“˜๐“ต ๐“ท๐“ธ๐“ผ๐“ฝ๐“ป๐“ธ ๐“ฏ๐“พ๐“ฝ๐“พ๐“ป๐“ธ – ๐“‘๐“ธ๐“ด๐“พ๐“ป๐“ช ๐“ท๐“ธ ๐“ฝ๐“ผ๐“พ๐”ƒ๐“พ๐“ด๐“ฒ

Bokura no Tsuzuki รจ una storia semplice, senza troppe pretese ma adatta a chi vuole leggere qualcosa di dolce e tenero. Pubblicata in Italia da J-Pop Manga.

Trama di Bokura no Tsuzuki

Yousuke e Shuu si sono allontanati dopo un piccolo incidente avvenuto durante la loro infanzia. Anni dopo, a causa di alcune circostanze, Shuu si trasferisce a casa di sua nonna, che si trova nel quartiere dello shopping dove vive anche l’altro ragazzo. Yousuke cerca di stringere nuovamente amicizia con Shuu considerando che il giovane รจ sempre stato freddo con lui, finchรฉ un giorno Shuu inizia a esprimere i suoi sentimenti piรน apertamente.

Essendo un volume unico non voglio parlare troppo, sicuramente non รจ una storia unica nel suo genere ma molto dolce per passare una mezz’oretta o poco piรน, tutte le vicende accadono in fretta e proprio per questo forse mi sono ritrovata a finire il volume volendo sapere qualcosa di piรน ah ah aha!

Personaggi

I protagonisti sono Yosuke, un piccolo sole, mi ha conquistata praticamente subitoย ย e Shu, piccolo tsunderino.

Curiositร non richiesta: ogni volta che decido di fare un post giro e smonto completamente casa in cerca di qualche oggettino carino da aggiungere alle foto, in questo caso non trovavo niente ma poi ZAC vedo quel riccetto e penso “si eri tu quello che cercavo”. Se dovessi scegliere un animaletto da affiancare a Shu sceglierei proprio lui.ย Tra i personaggi ho amato un sacco anche Cho chan.

Disegni

La mia parte preferitaย disegni puliti, morbidi e delicati, li amo, dettaglio che ho apprezzato tantissimo? Tutte le linee sotto gli occhi e sul nasino, le adoro, le uso un sacco anche io

Voi avete giร letto questo volume unico? Che ne pensate? Ma soprattutto chi รจ il vostro personaggio preferito?ย Io team Yosuke.

๐˜ฝ๐™ค๐™ฎ ๐™ข๐™š๐™š๐™ฉ๐™จ ๐™ˆ๐™–๐™ง๐™ž๐™–

Alcune scene potrebbero turbare la sensibilitร .

Questa volta inizio subito ringraziando davvero con tutto il cuore Edizioni Star Comics per averci portato un’opera del genere โ™ก รˆ una lettura da recuperare assolutamente.

Detto ciรฒ.. Boy meets Maria รจ una montagna russa di emozioni. Ho riso, ho pianto e ho riso di nuovo.

รˆ un’opera tanto forte quanto delicata

Trama di Boy meets Maria

Taiga Hirosawa รจ uno studente quindicenne scapestrato al suo primo anno di scuola superiore. Un giorno, assistendo alla performance del club scolastico di teatro, rimane affascinato da una talentuosa ballerina e attrice… salvo poi scoprire che in realtร รจ un lui!

Come sempre essendo un volume unico non voglio parlare troppo, trovate giร tutto quello che c’รจ da sapere nella terza foto, io aggiungo solo che per me Boy meets Maria รจ quello che definisco un volume unico completo. C’รจ tutto. Non manca nulla e non lascia niente in sospeso, si sa che molto spesso i volumi unici passano cosรฌ in fretta da non lasciare il segno, non รจ questo il caso. Il segno te lo lascia. Eccome se te lo lascia.

Leggetelo, davvero.

Personaggi

Ci troviamo davanti a due protagonisti completamente diversi tra loro, da un lato Taiga, un ragazzo fissato con i supereroi, euforico, arrogante, superficiale, dall’altro Arima, un ragazzo segnato dal passato. Ma รจ proprio Taiga che, come un raggio di sole, riesce a restituire ad Arima la luce, prendendolo per mano e facendolo uscire pian piano da quel buio che lo circonda.

Disegni

Che dire, solo la copertina e la prima pagina a colori dicono tutto. Poi i colori pastello

Passando invece alle tavole in bianco e nero, cosรฌ come la trama, anche i disegni sono forti e delicati allo stesso tempo.

Avete giร letto questa piccola perla?ย ย se si, quanto avete pianto?

