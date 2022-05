Susano Oh Manga

Torna Go Nagai, creatore di opere come Devilman, Mazinger Z e Violence Jack con uno dei suoi manga tipici, Susano Oh, un manga sui poteri ESP (Percezione Extra-Sensoriale) e la violenza che accompagna sempre le opere più celebri del sensei.

Susano Oh Trama

Shingo Susa è un comune ragazzo delle superiori, ma al contrario di molti dei suoi compagni è completamente negato per lo sport, gli manca resistenza fisica e persino il coordinamento necessario per andare in bicicletta.

Visto che la sua amica d’infanzia, Sayuri Yukishiro, di cui è segretamente innamorato ha intenzione di iscriversi al Club dei poteri paranormali, anche lui si accoda, con la speranza che i poteri ESP esistano realmente e attraverso di essi, possa sopperire alla sua goffaggine e mancanza di muscoli.

Il primo incontro del club però lo lascia davvero senza fiato, giacché Chigusa Mitsurugi, la fondatrice del club, compare in mezzo a loro usando i suoi poteri telepatici, telecinetici e di teletrasporto, confermando che i poteri ESP esistono e tutti li posseggono in maniera inconscia, bisogna solo crederci e addestrarsi.

Dopo poco il ragazzo viene in contatto con Rei Uryu, un altro esper potente che la senpai Chigusa considera pericoloso, che gli propone di risvegliare subito i suoi poteri latenti che percepisce siano enormi, ma Shingo preferisce lasciar perdere, perché non ha ancora capito quali siano le mire di Rei e perché la senpai ne abbia timore.

Tutto cambia quando una banda di teppisti tampina i Shingo e Sayuri all’uscita da scuola, costringendo il ragazzo a combattere, nonostante il ragazzo non abbia mai partecipato una rissa e risvegliando dentro di lui qualcosa di atavico… Susano Oh!

Susano Oh Valutazione

Susano Oh è il classico manga di Go Nagai pieno di tutte quelle fantasie amate dai ragazzi. Chi di voi non vorrebbe dei poteri ESP?

Con la telepatia si potrebbe contattare chiunque, anche se il cellulare non prende, col teletrasporto non saremmo mai in ritardo, con la telecinesi potremmo fluttuare nell’aria o volare come Superman!

Inizia in maniera molto allegra e scanzonata, per poi trasformarsi già nel giro del primo volume in una tragedia di ultraviolenza!

Nei volumi successivi Nagai analizza come una nuova stirpe umana dotata di poteri, possa raffrontarsi con le persone normali e come venga vista da quest’ultima. Dalle incomprensioni è logico pensare che scaturirà una guerra, ma chi vincerà? I più potenti o i più numerosi?

In questo manga sono chiaramente visibili i classici topos che abbiamo già letto in tante altre opere del sensei, come Devilman o Violence Jack, con un susseguirsi tipico di causa ed effetto, violenza che in risposta genera altra violenza!

Il tratto è quello tipico del sensei di fine anni ’70, sporco ma preciso, spesso con vignette sempre piene di sfondi, chine ed effetti grafici, spesso drammatico, ma anche comico e scanzonato in alcuni punti.

Ottimo l’adattamento, che spiega diversi termini giapponesi con nota a fondo vignetta.

Il manga è pubblicato da Hikari Edizioni in un formato più grande (21×14,5) con sovracopertina in carta patinata al prezzo di 14,90 €.

Consigliato ai fan dei manga di Go Nagai.

Titolo originale: Susano Oh

Testi: Go Nagai

Disegni: Go Nagai

Genere: Shonen, Azione, Combattimenti, Drammatico, Scolastico, Soprannaturale

Data di pubblicazione: 1979

Casa Editrice: Kadokawa Shoten / Hikari Edizioni

Volumi: 6