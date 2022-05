Dal 19 al 23 maggio troverete Star Comics al Salone Internazionale del libro di Torino tra novità, incontri e manga da record. La casa editrice sarà presente alla grande manifestazione del libro in tutte le sue forme, quest’anno dedicata al tema Cuori selvaggi, dopo il grande successo della partecipazione di Star Comics al Comicon di Napoli.

Un’edizione importante per la casa editrice perugina che quest’anno celebra i suoi 35 anni di attività nel mondo del fumetto: sarà possibile trovare i manga e le produzioni occidentali delle rispettive etichette Star e Astra nel padiglione 1 allo stand C40-D39.

Cosa troverete

Allo stand di Star Comics saranno presenti, per sketch e dediche dal vivo, gli autori Andrea Broccardo e Barbara Nosenzo, autori della serie DEEP BEYOND; Francesca Carità e Marco Rocchi, autori de IL TESORO PERDUTO DI NORA; e Fumettibrutti, autrice di una illustration card che accompagna la pubblicazione del manga “queer” BOY MEETS MARIA di Peyo, che sarà presentato in anteprima in occasione del Salone (sarà disponibile in libreria dal 25 maggio). Saranno poi in programma sei incontri che avranno al centro le produzioni Star Comics e la storia della casa editrice.

Il 2022 si è aperto all’insegna dei manga, con Star Comics grande protagonista grazie a lanci mai visti per un fumetto in Italia, come quelli legati alla novità KAIJU No. 8 e all’attesissimo ONE PIECE 100 Celebration Edition, che ha bissato il record già battuto in precedenza di libro più venduto nella settimana di uscita.

Anche in occasione del Salone sono previsti due lanci di peso: DETECTIVE CONAN 100 Celebration Edition e il primo numero di DRAGON BALL – ULTIMATE EDITION.

DUE MANGA FONDAMENTALI AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO

DETECTIVE CONAN 100

Con un pubblico enorme che mette insieme più generazioni, tra appassionati e nuovi lettori, questa serie è stata una delle prime ad avere un successo mainstream di lunga durata. Nato dalla mente e dalla matita del geniale Gosho Aoyama, ha debuttato sulla rivista «Weekly Shonen Sunday» di Shogakukan nel 1994. Con oltre 250 milioni di copie vendute nel mondo e un anime di straordinario successo, la serie continua ad affascinare i lettori grazie a un personaggio che è entrato nell’immaginario collettivo. DETECTIVE CONAN è il secondo manga in Italia che arriva a tagliare il traguardo del centesimo numero (dopo la serie ONE PIECE).

Dopo le celebrazioni per i 25 anni dell’anime (avvenuti lo scorso anno) e la pubblicazione della New Edition iniziata a settembre 2021, ora la serie del “piccolo detective” più noto del mondo del fumetto si appresta a festeggiare la tripla cifra: oltre alla versione regolare del volume, sarà disponibile anche l’attesissima Celebration Edition, autentico tesoro dei collezionisti impreziosito da una sovraccoperta speciale e diversi allegati.

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION

Arrivata in Italia nel 1995, la serie di Akira Toriyama ha dato il la al primo grande boom dei manga nel nostro paese. Lanciato da Star Comics con lo slogan Leggetelo al contrario, DRAGON BALL è stato il primo manga proposto in Italia con il senso di lettura originale – da destra verso sinistra. Ora, questo immortale capolavoro potrà inaugurare una nuova era grazie a DRAGON BALL – ULTIMATE EDITION, pregevole riedizione della fondamentale opera del maestro Toriyama che, con i testi recentemente aggiornati, riprende il formato e la grafica della “leggendaria” Perfect Edition. In occasione del Salone di Torino sarà presente il primo dei 34 volumi, proposti in edizione cartonata con sovraccoperta, grande formato (15×21 cm) e il recupero di tutte le pagine originalmente a colori.

GLI INCONTRI

Il primo appuntamento che vede protagonista Star Comics durante questo Salone 2022 sarà dedicato a “Il mercato del fumetto in Italia”. Giovedì 19 maggio alle ore 15 in Sala Lisbona Renato Franchi, Responsabile Marketing di Star Comics, prenderà parte all’incontro organizzato da AIE (Associazione Italiana Editori) per la presentazione di nuovi studi sul settore. A seguire si terrà una tavola rotonda alla quale parteciperanno le case editrici più influenti del mondo del fumetto.

Sempre giovedì 19, alle ore 16:30 nell’Arena Robinson, lo spazio dedicato agli incontri organizzati dall’inserto culturale de La Repubblica, Cristian Posocco, Publishing Manager dell’etichetta Star, interverrà per parlare del sempre crescente interesse che sta riscuotendo il manga nel nostro paese. Sarà questa un’occasione per analizzare anche degli ultimi importantissimi lanci della casa editrice e del suo nuovo approccio alla comunicazione, sempre più ambiziosa e pervasiva.

Venerdì 20, alle ore 11, nella Sala Fumetto, si farà “Largo all’Horror”: con Cristian Posocco, si aprirà uno sguardo trasversale su un genere evergreen come quello delle “storie del brivido”, sempre più amato anche fra i giovani lettori.

Venerdì 20 maggio, alle ore 14:30 presso il Lab Fumetto del padiglione 2, si terrà “A ciacca di storie con Nora”, un workshop appositamente pensato per i lettori più giovani. Come si realizza un fumetto? Chi sono i protagonisti? Qual è la loro missione? Di questo e altro i più piccoli potranno discutere, mettendosi anche alla prova, con Francesca Carità e Marco Rocchi, autori de Il tesoro perduto di Nora, un graphic novel pensato per affrontare con i ragazzi temi complessi come quello della depressione e delle malattie mentali.

Sabato 21 alle ore 13:15, nella Sala Olimpica, si andrà alla ricerca di tutte le sfumature dello sport raccontato con la nona arte: in un incontro, che vedrà la partecipazione per Star Comics di Cristian Posocco, si parlerà di avventure sportive – anche come metafora di adolescenza e crescita personale – attraverso la loro rappresentazione nel fumetto.

Sabato 21 alle 16:15, presso la sala Del Fumetto del padiglione 1, avrà luogo un dialogo sulla rappresentazione dell’identità di genere attraverso il fumetto, in compagnia di Claudia Calzuola, curatrice della collana Queer, e Fumettibrutti, che ha realizzato una illustration card commemorativa per la pubblicazione in Italia del toccante Boy meets Maria.

Per festeggiare il ritorno al Salone Internazionale del Libro di Torino la casa editrice regalerà degli originali zainetti con dentro sorprese e gadget. Appuntamento dunque per tutti gli amanti della nona arte allo stand C40/D39 del Padiglione 1.

