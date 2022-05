Prinny Presents NIS Classics Volume 2

Quando ci sono troppi giochi e troppe novità, a volte si può rimanere spaesati, e quando i giochi nuovi iniziano a piovere come se fosse Novembre, potrebbe nascere in noi un desiderio di vintage e retrogaming. Proprio per questo, periodicamente la NipponIchi Software ha creato una collection per Nintendo Switch e Steam, e in questo caso vi parlerò dei titoli contenuti in Prinny Presents NIS Classics Volume 2: Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound / ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman.

Gameplay

Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound Trama

Zetta è l’auto-proclamatosi più potente Overlord dell’universo conosciuto, e magari anche di quello sconosciuto.

Un brutto giorno però riceve una profezia dalla giovane Pram, l’Oracolo, ovvero che a causa della sua stoltezza causerà la distruzione del suo mondo infernale.

Giunto di fronte al Sacro Tomo che contiene tutte le verità, si irrita leggendo il passo profetizzato da Pram e brucia il libro, facendo partire una reazione che distruggerà il suo mondo.

Per evitare la catastrofe Zetta sarà costretto a legare la sua anima al tomo e ricomincerà la sua scalata al potere perché, ok, è un libro, ma IL LIBRO PIU’ POTENTE DELL’UNIVERSO!!!!

ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman Trama

Pianeta Terra dei tempi moderni. È stata profetizzata la nascita di una bimba che salverà l’umanità dalla catastrofe, che viene soprannominata Super Baby.

Il problema è il crudele Generale Demoniaco Darkdeath Evilman che la rapisce!

Ma ovviamente per salvare la terrà c’è il supereroe amato da grandi e piccini, Absolute Victory Unlosing Ranger!

Unlonsing Ranger ha fatto tardi perché sua madre non l’ha svegliato e sta correndo nel luogo dove avverrà la sua incredibile battaglia finale contro Darkdeath Evilman, ma una macchina lo prende sotto e purtroppo ci sta per lasciare la pelle.

Per (s)fortuna, TU, il protagonista di questa storia, stai passando di lì per caso e lui ti affida la sua cintura per trasformarti in Unlosing Ranger e andare a salvare la situazione!

Ovviamente, non sapendo la differenza tra destra e sinistra, il protagonista viene riempito di botte dal Generale e viene trasportato dalla WHS (Società Mondiale Eroi) su Terra Bizzarra, un pianeta segreto dall’altra parte del Sole utilizzato per addestrare gli Eroi.

Etranger, l’allenatrice di eroi, assieme all’auto-proclamatosi spirito guida del protagonista, Pirohiko Ichimonji, ovvero l’Unlosing Ranger che muore a inizio gioco, addestreranno il protagonista per insegnargli cos’è davvero un eroe e potenziarlo in modo che possa sconfiggere il crudele Darkdeath e salvare la Terra.

Ma andrà tutto secondo i piani?

Valutazione

Sempre pregni di ironia e umorismo, questi due titoli raccolti in Prinny Presents NIS Classics Volume 2, Makai Kingdom del 2005 e ZHP del 2010, sono il primo uno spin-off di Disgaea e il secondo collegato alla saga tattica, non solo per lo stile umoristico e di gioco, ma anche per un Prinny che è finito in questo universo. XD

Tra i due titoli, entrambi in stile tattico, sicuramente quello che fa notare meno il passaggio del tempo è ZHP (che tra l’altro sta per Zettai Hero Project), che oltre al classico stile tactics aggiunge alcune interessanti funzioni, come l’area di minaccia dei nemici e il fatto che una volta sconfitti urlino, allertando gli altri nemici attigui della presenza del protagonista.

Makai Kingdom invece presenta un movimento ad area più libero (e non a scacchiera come i classici tactics) con attacco ad area azionabile dal menù Attacco.

Come in Disgaea, al giocatore verrà proposto all’inizio di crearsi alcuni personaggi gregari da utilizzare nei livelli delle mappe successive, e buona parte delle classi utilizzate in Disgaea sono presenti.

E ora che vi ho esposto abbastanza informazioni riguardo a questi due giochi, un po’ di lezioni di storia!!!!

Makai Kingdom è stato prima messo in commercio per PS2 nel 2005, ma non ha avuto altri seguiti, se non una riedizione per PSP nel 2011, che aggiungeva alcuni personaggi e la Petta Mode, simile all’Etna Mode del primo gioco, in cui la protagonista è Petta, la figlia di Zetta.

Entrambi i giochi sono fruibili in doppiaggio e sottotitoli inglesi o giapponesi.

Questa collection è pubblicata da NISA per Nintendo Switch, mentre su Steam i due titoli sono acquistabili anche separatamente.

Consigliato ai fan di Disgaea.

Voti

Trama: 4/5

Gameplay: 3,5/5

Musiche: 3,5/5

Animazioni: 3,5/5

Adattamento: 3,5/5