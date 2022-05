Nail Art in stile manga!

La nostra passione per i fumetti giapponesi non resta fine a se stessa e si espande verso altri settori.

Ultimamente ha preso sempre più piede il connubio tra il settore estetico e l’arte orientale perchè, oltre ad essere affascinante, è molto ricca di spunti per la realizzazione di nail art.

Infatti molte aziende note ripropongono sempre più make-up e unghie orientate verso l’arte japanese. A tal proposito abbiamo selezionato un bellissimo lavoro realizzato da Tonia Russo, insegnante della nota azienda Scarlet Nail.

Siamo impressionati in particolar modo dai decori che riflettono personaggi manga, realizzati minuziosamente sul mignolo e sull’anulare. Mentre sulle altre unghie non possiamo fare a meno di notare come si completa perfettamente l’accostamento di colori ed una piccola nail art.

A completare il tutto non possono mancare alcuni anelli di colore rosa e clear intonati con i color gel delle unghie. Infatti gli anelli sono gioielli molto utilizzati nel settore nails per fotografare lavori di unghie in gel, in quanto riescono a donare quel tocco in più di colore ed eleganza.

Che ne pensate di questo stile? Ne avete mai fatto uno?