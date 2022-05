Il manga del momento: Tokyo Revengers

E’ sicuramente uno dei titoli manga del momento: Tokyo revengers. Tra intrallazzi, numerosi personaggi interessanti, crescite personali e fantastici combattimenti, questo manga shonen ha raggiunto un successo incredibile in tutto il globo.

Informazioni generali

Tokyo revengers è un manga shonen scritto e disegnato da Ken Wakui. È stato serializzato dalla Kodansha sulla rivista Weekly Shonen Magazine da marzo 2017 ed è ancora in corso. La versione italiana viene pubblicata dalla J-Pop Manga a partire dal 2021. Vi sono in tutto 27 volumi, di cui 14 sono disponibili in Italia. Loris Usai di occupa della traduzione dal giapponese.

A partire dal manga, inoltre, è stata realizzata una serie anime omonima, con alla regia Koichi Hatsumi. L’anime è stato creato dalla Liden Films e conta sulle musiche di Hiroaki Tsutsumi. È andato in onda dall’11 aprile al 18 settembre 2021 in Giappone, e conta di 24 episodi in totale, di circa 23 minuti ciascuno.

Nel 2021 è stato realizzato un film live-action basato sulla storia di Tokyo revengers. Il film dura 2 ore circa, è stato girato da Tsutomu Hanabusa. Alla sceneggiatura hanno collaborato Izumi Takahashi e l’autore stesso del manga, Ken Wakui. Il film vede l’attore Takumi Kitamura interpretare il protagonista Takemichi, con Yuki Yamada e Yosuke Sugino come parte del resto del cast principale.

La trama

La storia ha per protagonista Takemichi Hanagaki, ragazzo di 26 anni che si trova a soffrire della morte di una persona cara. Si tratta di Hinata Tachibana, che per lui è stata non solo una grande amica ma anche il suo primo vero amore. Dopo il trauma della morte di lei, Takemichi non intraprenderà più alcuna storia amorosa e finirà con l’alloggiare in un edificio malmesso e a fare un lavoro che non lo appaga. In seguito a un incidente, grazie al quale il protagonista si ritrova faccia a faccia con la morte, per qualche ragione egli verrà catapultato indietro nel tempo, a prima della morte di Hinata.

Diverrà così suo unico scopo quello di proteggere Hinata per evitare che faccia la stessa fine. Tuttavia, non sarà semplice: la ragazza è stata infatti uccisa da giovani criminali, appartenenti alla Tokyo Manji gang, detta Toman. Per questo, Takemichi dovrà mettercela tutta per diventare più forte di loro e riuscire a difendere l’amata Hinata. Mano a mano il protagonista scalerà i gradini della gang criminale e si farà una nuova vita.

I personaggi

Takemichi Hanagaki

Il protagonista della storia, Takemichi lavora in un negozio di noleggio di film finché non scopre della morte di Hinata, il suo primo amore. Tornat indietro nel tempo si impegnerà a costruirsi un nuovo nome e a diventare sempre più potente tra le fila della gang Toman.

Hinata Tachibana

È una ragazza molto gentile e solare, sempre pronta ad aiutare gli altri. È il primo amore di Takemichi e una sua grande amica. Ha un fratello, Naoto Tachibana, grazie al quale Takemichi riuscirà a viaggiare indietro nel tempo.

I fondatori della Toman

Sono sei i fondatori della gang Toman. Il primo è Manjiro Sano, che nonostante l’aspetto quasi infantile è un grande combattente e ha l’indole da vero leader. Secondo al comando è Ken Ryuguji, detto Draken, dalla forza inaudita. Gli altri fondatori sono Keisuke Baji, Takashi Mitsuya, Haruki Hayashida e Kazutora Hanemiya.

I protagonisti della storia si ritroveranno a dover combattere con altre gang per riuscire a raggiungere la vetta in quanto gang più potente del Giappone.

Nel 2020 il manga del momento: Tokyo revengers, contava ben 3 milioni di copie in circolazione, passate a 17 milioni l’anno successo. Durante il 2021 le copie vendute raggiunsero i 40 milioni, diventando uno dei 3 manga più venduti del 2021. Il successo di Tokyo revengers ha raggiunto tutto il mondo e creato un leale gruppo di avidi lettori che non vedono l’ora di sapere come prosegue l’avventura di questi fantastici personaggi.

