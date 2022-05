Harumi Minoru è una cantante, cosplayer e stilista di moda da Malaga (Spagna). Ha mosso i suoi primi passi nel mondo del cosplay nel 2013 e solo successivamente ha iniziato ad esibirsi anche come idol, nel 2015. Da allora la cantante spagnola Harumi Minoru ha portato i suoi concerti in molte città spagnole.

Nel 2017 lascia il mondo delle idol per concentrarsi sulla carriera di cantante, e nel 2020 pubblica il suo primo singolo, psychosis. Continua anche la carriera di cantante J-Pop, portando le sue canzoni originali a fianco della amate cover dagli anime e dai successi J-Pop anche fuori della Spagna.

Tra gli artisti musicali che cita come influenze e che ama cantare nei concerti troviamo Garnidelia, Yui, Scandal, AKB48, One Ok Rock e Lisa. E’ stata ospite come cantante a festival internazionali quali Freakcon, Murcia se Remanga, Gamepolis, MangaFest, Gibraltar International ComicCon, e in alcune occasioni si è prestata come giuria dei karaoke contest.

La moda e il cosplay

La musica e il Giappone, nonché il cosplay, sono tra le grandi ispirazioni che influenzano la sua carriera come stilista. La cultura e la moda giapponese, soprattutto, sono molto presenti nei suoi modelli. Importante come stilista l’esperienza di cosplayer, che continua portando sui palchi personaggi da anime, videogames e manga. Tra i personaggi che ama interpretare in cosplay vi sono Yuna (Final Fantasy X), Kairi (Kingdom Hearts), Jolyne Kujo (Jojos Bizarre Adventure) e Black Widow (Marvel), di cui ha personalmente creato i costumi.

La cantante spagnola Harumi Minoru si esibirà per la prima volta in Italia sabato e domenica 14 e 15 maggio sul palco del Festival del Fumetto di Novegro, assieme ad altri nomi noti della musica asiatica in Europa come le Starry Sky KJ. Al festival saranno presenti anche i cosplayer russi Shirogane Sama e Ovsyan Art.

Profilo Instagram di Harumi Minoru

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Harumi Minoru 🌸 (@harumiminoru)

Se non siete sicuri di cosa sia una idol, provate a leggere Una breve storia delle idol giapponesi e dell’ascesa dei superfan e ne saprete di più!