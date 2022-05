Kid Gamma a Etna Comics con Caterina Rocchi

Per la prima volta a Catania, Caterina Rocchi (aka Pane e Manga) della Lucca Manga School e il cantante palermitano Kid Gamma a Etna Comics si racconteranno in un talk nella splendida cornice dell’Area Asian Wave.

Legati dalla passione per l’arte, nelle diverse forme del disegno manga e della musica, i due regaleranno al pubblico un incontro durante il quale parleranno della propria esperienza, fatta anche di sacrifici e difficoltà per raggiungere i propri obiettivi.

L’incontro sarà seguito da un’esibizione live di Kid Gamma ed il live drawing di Caterina. Potrete vedere i due artisti in azione all’Asian Wave di Etna Comics domenica 5 giugno alle ore 12.00.

Di Caterina Rocchi abbiamo già parlato nell’articolo Una scuola per creare manga, vediamo dunque gli altri protagonisti di questo incontro.

Kid Gamma

Cantante e beatmaker classe 2002, nato a Palermo. Dall’età di quattro anni si dedica allo studio del pianoforte ed in seguito frequenta il conservatorio V. Bellini. Nel Luglio 2012 è risultato vincitore della Young Talent Special Mention all’International Ibla Competition e nel maggio 2013 ha debuttato alla prestigiosa Carnegie Hall di New York e alla New York University, ricevendo consenso unanime e l’Audience Award; a soli undici anni ha debuttato al Teatro Politeama di Palermo come solista accompagnato dall’orchestra sinfonica siciliana.

Dal 2016 si dedica alla produzione di musica elettronica, facendosi notare nella sua città natale sin dalle prime creazioni grazie alla sua estetica ricercata. Nel 2018 fonda un collettivo artistico comprendente diverse forme d’arte che spaziano dalla produzione/voce al graphic design/fotografia e video: MOP. Proprio con il collettivo inizia a produrre nuove canzoni come “Mami”, “Cali”, “Bang” e “Crazy” totalizzando oltre 150 mila ascolti e visualizzazioni, e dopo aver aperto i concerti di Geolier, inizia a calcare i palchi della sua città natale.

Kid Gamma su Spotify

Dalla fine di settembre 2020 entra a far parte del roster e management di GoMad Concerti ed il 30 ottobre 2020 esce IPHONE, il suo primo singolo, con riscontri positivi da media e pubblico e nonostante la diffusione pandemica nell’estate del 2021 ha aperto il concerto di Sangiovanni al Teatro Antico di Taormina. La sua vena produttiva non si ferma, sfornando beat per molti artisti, ed inoltre una sua creazione con la penna e la voce dell’artista De Almeida, arriva al secondo posto dell’importante contest nazionale “Musica contro le Mafie”.

Nel 2021 sono usciti “Mezz’Ora” e “Brividi”, brani che hanno identificato ancor di più il progetto musicale di Kid Gamma. Nel 2022 viene distribuito con INgrooves ed entra in Thaurus Publishing.

Venerdì 20 Maggio 2022 uscirà il suo primo brano “Dove sei?”, GoMad Concerti/Thaurus Publishing distribuito da INgrooves.

Giovanni Buttitta

Nasce il 27/08/2002 a Trabia, un piccolo paese nella provincia di Palermo.

Fin da piccolo dimostra di avere grandi qualità artistico-musicali infatti già all’età di 3 anni, i primi giocattoli da lui scelti ,sono chitarre di tutte le dimensioni che lo accompagnano durante tutto il suo percorso di crescita. La sua prima band a 12 anni è formata da persone adulte che lo indirizzano passo dopo passo ad eventi sempre più importanti in ogni angolo della Sicilia e oltre.

Tra session in studio per la creazione di album, musiche per programmi televisivi e palchi, suona per musicisti di grosso calibro come Vince Pastano (chitarrista e produttore di Vasco Rossi).

PISK

Roberto Costa, in “arte” PISK, fondatore degli SWINGROWERS, è un Dj / Producer e Sound Engineer. Ha collaborato con Annie Lennox (Eurythmics – Sweet Dreams), Millie Small (My Boy Lollipop), Caro Emerald e tantissimi altri, superando i 100 milioni di ascolti nei canali “Swingrowers” e 25 milioni con il nuovo progetto “Pisk”.

All’attivo 4 Album, tanti EP, singoli, remix, e concerti nei festival più importanti di tutto il mondo, a fianco di Parov Stelar, Caravan Palace e Chinese Man, tra USA, Canada, Russia, India e Maldive, fino al Blue Note Jazz Club di Tokyo.

Caterina Rocchi, PISK, Giovanni Buttitta e Kid Gamma a Etna Comics porteranno una ventata di freschezza musicale.