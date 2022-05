Il nuovo manga di Kotoyama: Call of the Night!

Dopo il successo della sua opera prima, Dagashi Kashi, J-POP Manga porta in Italia la nuova creazione di Kotoyama, Call of the Night.

“Il sangue degli umani è più buono di notte. Così raccontano vampiri. Soprattutto quando state per addormentarvi… è delizioso. È perché, in quel momento, il sangue racchiude in sé la notte stessa.”

Dopo lo slice of life umoristico Dagashi Kashi, J-POP Manga porta in Italia la nuova creazione di Kotoyama, Call of the Night 1. Se con Dagashi Kashi scopriamo la strana estate di Kokonotsu, figlio di un venditore di dagashi, i famosi snack preconfezionati nipponici, e della bella Shidare Hotaru, con Call of the Night, Kotoyama non abbandona la sua vena lieve e sentimentale per raccontare le creature della notte più famose in tutto il mondo: i vampiri.

La storia

Non riuscendo a trovare alcuno stimolo nella sua vita diurna, l’insonne Ko Yamori, giovane studente di scuola media, vaga per la città nel cuore della notte. Durante una di queste passeggiate incontra Nazuna Nanakusa, una ragazza un po’ stramba che gli terrà compagnia. Quello che non immagina è che Nanakusa è una vampira!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Yamori scoprirà con lei di amare la notte, tanto da voler diventare una di quelle creature che la popolano, ma forse non è così facile come credeva. Tutti sanno che i vampiri, per generare la propria stirpe, devono nutrirsi del sangue di un umano. Meno noto è che l’umano debba essere innamorato per diventare un vampiro. Riuscirà Yamori, notte dopo notte, a innamorarsi di Nanakusa?

Ed è solo la brama del sangue a spingere per Nanakusa a incontrare Yamori o è forse qualcos’altro?

Il titolo del manga, Yofukashi no uta, come scrive l’autore nella postfazione, è anche il titolo di una canzone del gruppo hip hop giapponese Creepy Nuts, che lo ha ispirato!

L’opera, che in Giappone conta già 10 volumi, verrà presto trasposta in versione animata dallo studio LIDEN FILMS (Tokyo Revengers) previsto per luglio 2022. Uno slice-of-life a tinte horror che saprà conquistare vecchi e nuovi fan dell’autore!

Kotoyama: Call of the Night

N 1, prezzo € 6,50. Pagine 192, bross. con sovraccoperta. Call of the Night 1 sarà in libreria, fumetteria e negli store online dal 18 maggio.

J-POP Manga annuncia cinque nuovi titoli previsti per il 2022