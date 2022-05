Il mondo del cosplay di My Dress-Up Darling

Tuffiamoci nel mondo del cosplay di My dress-up darling. Con il titolo originale di その 着せ替え人形 ( ビスク・ドール )は恋をする – Sono kisekae ningyou (bisque doll) ha koi wo suru, My dress-up darling è una delle serie manga e anime più amate del momento, che esplora in modo divertente l’hobby del cosplay.

INFORMAZIONI GENERALI

My dress-up darling è una commedia romantica. Nasce come manga grazie all’autore Shinichi Fukuda e all’editore Square Enix. È ancora in pubblicazione nella rivista seinen Young gangan, dove è stato pubblicato per la prima volta a gennaio del 2018. La prima edizione italiana è di gennaio 2022 (J-Pop Manga) e al momento sono disponibili 3 dei 9 volumi totali, già usciti in Giappone.

Tra gennaio e marzo 2022 è andato in onda l’anime omonimo, pubblicato dalla CloverWorks e diretto da Keisuke Shinohara. Nell’anime giapponese Gojo è doppiato da Ishige Shoya, mentre Suguta Hina si occupa della voce di Kitagawa. La serie è completa e conta 12 episodi da 24 minuti circa ciascuno, disponibili in Italia su Crunchyroll. Si specula su una seconda stagione.

LA TRAMA

Il liceale Wakana Gojo è un ragazzo come tutti gli altri che però nasconde un segreto: la sua passione per le bambole, nello specifico bambole hina. Adora creare vestiti a mano per le proprie bambole ed è sicuro che nessuno potrebbe mai comprendere questa sua passione, finché nella sua vita non piomba Marin Kitagawa.

Kitagawa è una ragazza super popolare e si dà il caso che sia una cosplayer. Adora, infatti, travestirsi dai personaggi delle proprie serie e videogiochi preferiti. L’unico problema è che Kitagawa è una frana nel cucito e non riesce mai a realizzare capi al pari delle sue aspettative. Quando un giorno scopre, per caso, la passione di Gojo, non ci pensa due volte nel chiederle di aiutarla, creando per lei i suoi outfit. Vedendo l’uno nell’altra una passione in comune, i due si troveranno legati dal cosplay e scopriranno nell’altro una persona speciale in grado di accettare le proprie stranezze. Che a lungo andare tra i due scoppi qualcos’altro?

La storia è ricca di humor spinto, che rende la serie parte del genere ecchi. Sono moltissime le scene che protraggono imbarazzanti momenti a sfondo sessuale, tra fraintendimenti e situazioni surreali. Lo humor, però, non è la sola cosa a rendere la serie fantastica: è interessante, infatti, vedere mano a mano come i due personaggi, sempre al centro della storia, riescano ad allargare i propri orizzonti e a crescere. Ovviamente senza mai abbandonare le proprie passioni. I due caratteri così opposti aiuteranno Gojo a lasciarsi andare un po’ di più e Kitagawa a diventare più empatica.

IL COSPLAY IN MY DRESS-UP DARLING E LE SUE ORIGINI

Il cosplay consiste nel travestirsi come un personaggio di fantasia. Che sia tratto da un libro, una serie tv, un anime o un manga non importa. Questa subcultura è nata negli anni ’90 in Giappone, soprattutto grazie alla popolarità di serie come Gundam. Oggi i cosplayer sono sparsi in tutto il mondo e hanno dato vita a una vivacissima e particolare comunità, sempre pronta a partecipare ad ogni convention e festival dedicato al mondo della fantasia e dei fandom.

Il mondo del cosplay in My dress-up darling è ritratto in modo assolutamente autentico e ha fatto sì che moltissimi cosplayer si ritrovassero nei protagonisti. Per esempio, viene mostrato come Gojo cerchi i tessuti più adatti alla creazione dei costumi, andando ad esplorare distretti specializzati della città. È inoltre la sua attenzione verso i piccoli dettagli a richiamare la reale passione dei cosplayer. Inoltre, l’anime e il manga dimostrano come ogni cosplayer possa adattare un costume a sé, facendo in modo di esprimere la propria personalità aggiungendo elementi o cambiando delle caratteristiche, pur rimanendo fedele al personaggio principale. Indipendentemente dalla taglia, dal fisico o dal budget, chiunque può tuffarsi nel mondo del cosplay e trovare un luogo dove esprimersi a pieno e in libertà.

CONCLUSIONE

Il cosplay in My dress-up darling è solo la ciliegina sulla torta per una serie che riesce a riempirti di gioia, a farti ridere e anche riflettere allo stesso tempo. Il tutto è decorato da un piccante humor caricaturale che accompagna la stravagante relazione tra i due protagonisti. I personaggi amabili e gli svariatissimi elementi di ogni episodio ti faranno venire voglia di vedere la serie tutta di un fiato.

FONTI

