Nelle giornate di Sabato 14 e Domenica 15 Maggio si svolgerà il Festival del Fumetto primavera 2022 nel Parco Esposizioni di Novegro; all’interno della fiera sarà possibile esplorare i padiglioni e perdersi tra i vari stand allestiti appositamente per l’evento; che si tratti di videogiochi, cosplay, manga o k-pop, ci sarà sicuramente qualcosa per soddisfare i vostri desideri. Nel padiglione D, dedicato al cosplay e a chi lo pratica, l’associazione culturale Ochacaffè porta un punto informazioni sul Giappone, Epicos come al solito gestisce le gare cosplay e K-ble Jungle si occupa di cultura pop dall’estremo oriente.

Genshin Impact

In questo padiglione si terrà una serie di iniziative di intrattenimento organizzate in collaborazione con Rights Chain, società impegnata nel supporto e tutela dei diritti di artisti e content creator.

Saranno molte le attività che si svolgeranno nel corso delle due giornate, molte delle quali ambientate nell’atmosfera del videogioco che porta il nome di Genshin Impact. Sabato 14 sarà rivolto all’incontro con i membri della Genshin Italian Artist Community, i quali mostreranno le bozze del primo artbook italiano dedicato al videogioco in questione. Domenica 15, invece, sarà all’insegna del cosplay, grazie al raduno organizzato nell’area apposita e alla presenza della fotografa Angelica Gardani.

Durante entrambi i giorni saranno presenti due ospiti d’onore per meet & greet con i fan: la cosplayer Shirogane Sama e il fotografo e cosplayer Ovsyan. Per ulteriori informazioni riguardanti l’evento vi consigliamo di dirigervi direttamente sul profilo instagram di Rights Chain.

Il Kpop al Festival del Fumetto primavera 2022

Torna al Festival del Fumetto il Kpop, con le esibizioni di due crew tra le più attive in Italia. I Chaos K, crew di Savona già nota ai frequentatori del Festival del Fumetto. I Chaos-k sono un gruppo di cover dance che da poco ha anche avviato il progetto cover vocal. La passione per la musica, la danza e le esibizioni è ciò che ha fatto sì nascesse il gruppo. La maggior parte dei progetti si incentrano sul K-pop con una leggera influenza J-pop.

Le Starry Sky KJ hanno da poco iniziato ad esibirsi in Italia, e sono l’unica crew totalmente asiatica ad avere addirittura una squadra Junior, ovvero le giovani apprendiste. Prodotte da K-ble Jungle, è un corpo di ballo a cui prestare attenzione, data la professionalità con cui ogni aspetto dello spettacolo viene curato. Incredibile vedere come alternano energia e forza con grazia e fluidità dei movimenti, sicuramente una delle crew più di successo in Europa!

Il Jpop dalla Spagna!

Anche la musica giapponese sarà rappresentata, e non poteva essere altrimenti con Ochacaffè presente. Sarà spagnola la cantante scelta questa volta: Harumi Minoru è cantautrice ed interprete di brani Jpop, ed anche stilista e cosplayer. Tra i brani che canterà aspettatevi grandi successi dalle sigle degli anime e dal mondo del pop giapponese.

Cantate in giapponese, ballate Kpop o vi sentite forte in qualsiasi arte che collega musica e oriente? Scrivete alla mail di K-ble Jungle o contattate su Instagram DJ Shiru e potrete candidarvi ad esibirvi nei maggiori festival italiani dedicati alla cultura pop!

Naturalmente oltre a ciò troverete videogiochi, giochi da tavolo, e un’imponente area mercato dove trovare dal fumetto più raro al robottone giapponese dei vostri sogni!