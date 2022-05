The Caligula Effect 2 è il secondo capitolo di The Caligula Effect, torniamo nel Metaverso, questa volta dovremo tornare alla realtà sfuggendo alle mire dell’idol virtuale Regret.

Gameplay

Trama

The Caligula Effect 2 parte con la scelta del sesso del protagonista.

Il/La protagonista si trova di fronte a una misteriosa ragazza con delle ali e un’aureola meccanica, Regret, che lo invita in quello che definisce il “paradiso“, in cui potrà dimenticare qualsiasi problema lo affligga e vivere spensieratamente.

Entrato attraverso una porta di luce, il protagonista sembra non ricordare nulla di questo incontro e inizia la sua vita scolastica all’Accademia Tatefushi, finché un giorno succede qualcosa di strano.

Durante la notte ha uno strano sogno inquietante e l’indomani in cielo vede uno squarcio.

La cosa lo destabilizza, ma le stranezze non si fermano qui, infatti ha delle fitte come se qualcosa si stesse risvegliando in lui.

Tornando a casa da scuola in anticipo finisce su uno strano treno dove viene scoperto da Χ (che si legge Chi, o magari anche Key, come chiave), una virtuadoll che si è infiltrata in Redo, un mondo virtuale in cui Regret, un altra virtuadoll ha confinato diversa gente a causa delle sue canzoni.

Assieme al compagno di classe Gin Noto e alla senpai Sasara Amiki, il/la nostro/a protagonista dovrà sconfiggere i Digihead e i Puppethead creati dai Musicisti Obbligato dai PNG e dagli ospiti di cui è pieno questo mondo virtuale per riuscire a tornare alla realtà.

Ma cosa li aspetterà una volta fuori? E perché ha deciso di entrare in Redo?

Valutazione

La trama di The Caligula Effect 2 è in linea con il capitolo precedente, questa volta però a rovinare i piani della virtuadoll di turno sarà Chi, la figlia di Myu del precedente gioco, o meglio una Virtualdoll creata dalla stessa compagnia coi dati di Myu, ma che non è mai stata rilasciata a causa dell’incidente del primo gioco.

Il protagonista, conoscerà tanta gente che gli si affiancheranno e gli si opporrà, per liberarsi o restare nel Metaverso di Redo e ovviamente potrà avere diverse scelte alle domande poste dai PNG, sbloccando scenari diversi.

Come sempre preparatevi a nuotare nei misteri dell’animo umano, diviso tra reale e irreale, tra il coraggio di affrontare i propri problemi e la voglia di fuggire in una realtà fittizia.

Come per il primo titolo, il gameplay è piuttosto vario.

Partiamo con la possibilità di girare per le mappe dove affronteremo nemici e potremo ottenere oggetti, interagendo con i Resti d’Anime, o le Spaccature, frammenti di dati riuniti in forma di cristalli.

Una volta che lo scontro, con i nemici visibili a mappa e semoventi, avrà inizio, si potranno fare diverse scelte, tra cui attaccare, scegliere di potenziarsi o utilizzare oggetti.

Quando avrete scelto l’azione che preferite, verrà visualizzata una simulazione di quello che accadrà, così potrete decidere quale attacco sia più efficace nella situazione in cui vi trovate.

Oltre a questo, distruggendo Spaccature e combattendo potrete far salire il livello della barra Voltaggio, che vi permetterà di chiamare in vostro aiuto Chi, che canterà per voi, aumentando i danni dei vostri colpi.

Nel menù principale inoltre potrete equipaggiare i vostri personaggi di vari oggetti che potrete trovare in giro esplorando le mappe, e che una volta equipaggiati permetteranno di ottenere determinate Stigma (o abilità attive) che una volta salite di livello permetteranno di apprendere delle abilità passive da equipaggiare ai personaggi.

L’inizio parte con lunghi filmatini che si susseguono senza dare possibilità al giocatore di salvare. I filmati sono classici e fluidi, tipici dell’Unreal Engine utilizzato per lo sviluppo del gioco.

Molto bella la colonna sonora nonostante un po’ troppo digitale per i miei gusti, che ha diverse canzoni interpretate dalle due idol virtuali.

Il gioco è doppiato in inglese e giapponese, mentre i sottotitoli sono in inglese. In certi punti lo slang è quasi insopportabile, rispetto al parlato nipponico.

Il videogioco è pubblicato da NISA per PS4 e Nintendo Switch e presto anche su Steam.

Consigliato a chi ha apprezzato il gioco precedente.

The Caligula Effect 2 Voti

Trama: 4/5

Gameplay: 4/5

Musiche: 4/5

Animazioni: 4,5/5

Adattamento: 3,5/5