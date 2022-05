Intrighi di corte e amori proibiti in una nuova serie ambientata in tempi lontani. Parliamo un pò del primo volume di Barbarities di Tsuta Suzuki, edito da Magic Press. Intanto vi ricordo che la serie è completa con 4 volumi e proprio a questo proposito vorrei iniziare dalla fine ma non preoccupatevi, nessuno spoiler! Con la fine intendo l’angolo dell’autrice.

Mi ha fatto ridere il fatto che pensava e sperava di concludere tutto solo con questo volume, appena l’ho letto ho pensato COME, COMEEE?

Infatti, nonostante il volume sia un gran bel mattoncino siamo solo all’inizio

Così all’inizio che vi svelo anche un segreto, appena l’ho finito volevo di piùuuù!

Forse mi sono un pò pentita di non aver aspettato almeno il secondo per iniziarlo a leggere ah ah aha!

Ogni volta la stessa storia . Ma tornando a noi , parliamo brevemente delle componenti di questo manga.

Trama

Per me approvata, è uno storico e se non sbaglio è anche il mio primo storico cartaceo quindi questo mi ha dato modo di apprezzarlo ancora di più! Nelle prime pagine partiamo con un piccolo colpo di scena e oltre ai due protagonisti ci vengono già presentati altri personaggi interessanti . Non mancano alcune scene divertenti, per me fondamentali, sono molto curiosa anche per quanto riguarda la seconda coppia oh oh

Personaggi

Voglio sapere di più su tutti ve l’ho detto che non mi è bastato questo primo volume o sbaglio? La coppia principale è un pò cliché, Adam il classico Don Giovanni fino a che non incontra Joel, un pò tsunderino

Disegni

Io innamorata prima ancora di averlo tra le mani, avevo già intravisto qualche tavola online e la pagina a colori che apre questo volume! Amo i dettagli degli occhi, capelli, vestiti (intanto l’autrice che continua a maledirsi per aver scelto questo genere e questi vestiti). Esteticamente il mio preferito è Adam, ragazzi con capelli lunghi .

Voi siete team capelli corti o lunghi?

Ma soprattutto, avete già recuperato questo Barbarities di Tsuta Suzuki?

Barbarities di Tsuta Suzuki sul sito Magic Press.

