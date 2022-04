Oshi no Ko – My Star Manga

Questa interessante serie, nata dalla complicità tra Aka Akasaka (Kaguya-sama: Love is War) e Mengo Yokoyari (Kuzu no Honkai, Retort Pouch!), tra risate e lacrime sicuramente riuscirà ad affascinarvi per portarvi dietro le quinte dello show business.

Trama

Goro Amemiya è un ginecologo di un ospedale di una zona rurale nella prefettura di Miyazaki. Nonostante sembri un uomo piuttosto posato, è un fan sfegatato delle idol e in particolare di Ai delle B-Komachi.

La sua passione è nata da una degente dell’ospedale, la giovane Sarina, che purtroppo è venuta a mancare qualche tempo prima.

Di punto in bianco viene scioccato dall’apparizione nel suo ospedale di una giovane ragazza, che è proprio la sua amata idol Ai Hoshino, che è in stato di gravidanza e si è rivolta a questo ospedale sperduto in modo da non far scoppiare alcuno scandalo.

Conoscere di persona l’oggetto del suo amore e della sua ammirazione è qualcosa di strano, infatti Ai si dimostra abbastanza diversa dalla versione idealizzata che aveva nella sua mente, questo perché la ragazza da vera professionista ammette di essere una bugiarda in scena.

La svolta avviene quando uno stalker si presenta di fronte a Goro per aver notizie dell’idol, ma quando quest’ultimo gli da le spalle, evitando ogni risposta, viene pugnalato a morte…

Ma allo stesso tempo avviene qualcosa di assurdo e il medico si reincarna in uno dei gemelli di cui era in dolce attesa la sua giovane paziente.

Aquamarine, o Aqua, è infatti la reincarnazione del dottore, mentre sua sorella Ruby è la reincarnazione di Sarina, la giovane paziente fan della idol, a insaputa del fratello.

I due gemelli si prodigheranno per dare una mano a far decollare la carriera della madre, finché un brutto giorno…

Valutazione

La storia di Oshi no Ko è molto interessante e senza fare troppi spoiler sul finale del primo volume, posso anticiparvi che la serie seguirà la crescita dei due gemelli nel mondo dello spettacolo.

Ruby per emulare la mamma che fin da prima di nascere aveva adorato come idol, entre Aqua per vendetta personale.

Trovo molto interessante come venga proposto al lettore a primo acchito il fatto che il mondo dello spettacolo sia finzione e recitazione, per cui una vera professionista è anche una bugiarda di prima classe.

I personaggi sono ritratti in maniera interessante, anche se è soprattutto Aqua quello delineato meglio, anche perché fondamentalmente è lui il protagonista e quello che seguiamo è per buona parte il suo punto di vista.

Tanti i temi trattati da Oshi no Ko di un certo peso, partendo già nelle primissime pagine da quello della morte e accettazione della perdita di una persona cara, a quello della gravidanza inattesa di una giovane minorenne, per chiudere con il lato oscuro dei fan ossessionati al punto di diventare stalker.

Il tratto è molto particolare e le vignette sono sempre abbastanza complete, tra sfondi ed effetti visivi fatti a china o con retini.

Immagino che ogni tanto Akasaka ci metta mano, perché a volte è possibile notare il suo tratto inconfondibile, soprattutto nelle scene più demenziali.

Il manga è pubblicato da J-Pop Manga nel classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata e sbrilluccicosa (diciamo che ha gli stessi rilievi foil di Land of the Lustrous) e prime pagine a colori in carta patinata al prezzo di 6,50 €. Il primo volume inoltre contiene una simpatica card plastificata trasparente dove puoi usare una tua foto da abbinare a quella della Idol protagonista, Ai Hoshino!

Consigliato ai fan delle serie commedia seria.

Titolo originale: Oshi no Ko

Testi: Aka Akasaka

Disegni: Mengo Yokoyari

Genere: Commedia, Drammatico, Scolastico

Data di pubblicazione: 2020

Casa Editrice: Shueisha/J-Pop Manga

Volumi: 7 (in corso)