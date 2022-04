Leslie Isabel Patriarchi, in arte Luce Cosplay è nell’ambiente cosplay dal 2008. Un’artista che realizza personalmente i suoi costumi, armi e accessori. Laureata in scienze della moda e del costume, è una sarta e costumista esperta con all’attivo un’esperienza decennale nel settore. Ha creato e indossato oltre 80 cosplay, tra costumi per competizioni, eventi e set fotografici. Realizza costumi su commissione per l’Italia e per l’estero, assicurando sempre la massima qualità per i suoi clienti.

La carriera di Leslie Isabel: Luce Cosplay

La sua passione, poi tramutata in lavoro, è iniziata più di 13 anni fa quando per la prima volta ha vestito i panni di Tifa Lockhart. Da allora, cosplay dopo cosplay, Luce ha cercato di migliorare ogni aspetto: dal lato sartoriale al propmaking e al wigs styling per cercare di avere un risultato quanto più fedele all’originale. Ha partecipato alla maggior parte delle competizioni di rilievo a partire dal 2012 quando, alla sua prima gara in singolo, ottiene il premio come Miglior Femminile al Comicon di Napoli, vittoria che la qualificò anche per l’ICC (Italian Cosplay Competition, la competizione italiana nazionale che metteva a confronto tutti i migliori cosplayer italiani).

Da quel momento Luce ha cominciato a collezionare vittorie nelle competizioni italiane. Tra le più importanti figurano il secondo posto alle selezioni ECG di Lucca, secondo posto selezioni Eurocosplay a Romics, primo posto Clara Cow Cosplay Cup, selezionata tra i 20 migliori cosplayer al mondo per Gamers Without Borders, numerosi migliori femminili, miglior costume e tanti altri premi minori in quasi tutte le fiere di Italia.

Le collaborazioni internazionali

I suoi cosplay hanno fatto il giro del mondo, attirando l’interesse di numerose aziende, eventi e case di videogiochi come Namco Bandai che ha condiviso il suo cosplay di Eliza di Tekken 7 su tutte le pagine ufficiali mondiali, oppure come con Gentiana di Final Fantasy XV e Shiva da Final Fantasy XIV con la quale ha partecipato al Fan Festival di Francoforte con Square-Enix. Durante la pandemia si è dedicata ad alcune collaborazioni importanti, come quella con Gamigo Group, compagnia per la quale ha realizzato il Cosplay di Izanami ed è stata giurata del loro contest online.

Da alcuni anni, avendo iniziato a considerarlo un lavoro a tutti gli effetti, Luce ha cominciato a girare molti eventi internazionali come ospite e giurata dove, grazie alle sue competenze costumistiche e di content creator, organizza panel e workshop, presenta competizioni e ha modo di incontrare i suoi numerosi fan che contano circa 400,000 follower provenienti dal suo profilo FB e IG.

Alcune convention estere dove Luce è stata ospite sono: Brussel Comic Con, Austria Comic Con, Akumakon (Irlanda), Magnificon a Cracovia (Polonia), Nice Geek Expo (Francia) Yunicon (Austria), Y-con (Slovacchia). E’ stata ospite anche di tutti i principali eventi italiani come: Napoli Comicon, Romics (in cui è stata ospite anche nell’edizione 2021 e lo sarà in quella di aprile 2022), Lucca, Cartoomics, Festival del Fumetto (Novegro), Festa dell’Unicorno, Etna Comics nel 2022, e tante altre.

Attualmente, Luce collabora attivamente con Legacy Distribution come content creator e come cosplayer ufficiale di Liliana per Magic The Gathering Arena, collaborando anche con Wizard of the Coast e spesso condivisa da Steve Argyle, disegnatore ufficiale di Liliana of the Veil e tante altre realtà che ancora non ci può svelare, come i prossimi eventi ai quali sarà ospite.

