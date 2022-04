La musica dell’Asian Village al Comicon

L’Asian Village è l’area del Comicon che include il padiglione Asian che è casa degli editori manga, di associazioni a tema come Coreapoli (amanti del Kpop) e Ochacaffè (Associazione Giapponese). Nel cuore dell’Asian Village si trova, ormai da svariati anni, il Meeting Hiroba, la sala incontri dove si terranno conferenze, interviste, workshop. Tra gli ospiti Chiara Franchina, TikToker di successo, e Paolo Quilici, autore di We Love Korea. L’Asian Village al Comicon offre da sempre il giusto mix di intrattenimento e cultura, anche attraverso le mostre: quest’anno una dedicata a One Piece, una alla mangaka Marica Inoue, e poi la parete- memorial dedicata a Kentaro Miura e lo spazio per i webtoon coreani.

Da non dimenticare tutti gli eventi dedicati a One Piece: a Comicon 2022 arriverà il N.100 e sarà accompagnato da una miriade di giochi a quiz, presentazioni, conferenze, proiezioni…

La musica è uno dei valori aggiunti dell’Asian Village, ed include non solo conferenze a tema nel Meeting Hiroba, dalle idol giapponesi al Kpop, ma anche eventi dal vivo sul Main Stage e sul Music Dojo.

Come da tradizione COMICON offrirà numerose occasioni per ascoltare e incontrare artisti musicali asiatici, o che all’Asia si ispirano. Sul Main Stage le cartoon cover band scelte quest’anno sono tre: si inizia il venerdì con i CDA (Cristiani d’Avena), poi il 23 i Bim Bum Bam e si chiude il 25 con le Stelle di Hokuto. Tutti gruppi che propongono le canzoni dei cartoni animati, ma tutti con stili e sonorità diverse. Il 24 si resta a tema fumetti, ma avvicinandoci a casa: una giornata dedicata a Zerocalcare con le band della colonna sonora dei suoi lavori per Netflix: Gli Ultimi e Giancane.

Il Kpop al Comicon

Il Kpop la fa da padrone, sia sul palco grande con il contest per crew più grande d’Italia sia sul palco Asian, chiamato Music Dojo, che ospita il contest per solisti e le random dance. Solo con i contest e le random dance ci saranno almeno tre ore di musica Kpop al giorno a Napoli. Ma non basta, ci sono anche ospiti, sia italiani che internazionali.

Starry Sky KJ

Un gruppo di ballo e canto di origine asiatica, al momento di base a Milano. Sette ballerine, una cantante, una chitarrista, frutto della collaborazione della palestra Starry Sky Dance Studio e del collettivo K-ble Jungle. Tenete d’occhio le Starry Sky KJ, faranno molta strada!

Forward Crew

Una crew francese di bellissime ragazze, ballano Kpop e girano l’Europa con i loro spettacoli. Al Comicon per il secondo anno, dopo il battesimo nel 2019, richieste dai fan italiani che se ne sono innamorati sin dalla prima apparizione nello stivale.

DASK A.S.D

Una delle poche scuole di danza che si occupa solo di Kpop e grazie a questo ha intrapreso numerose collaborazioni con idol e agenzie coreane. Organizza workshop con artisti e coreografi coreani, meet and greet e Q&A per dare ai propri studenti una formazione completa nel campo della danza.

Kai Iden

Un cantante francese di Kpop. Interpreta cover delle hit del momento, ma anche riscritture dei successi Kpop in lingua francese e pezzi originali. In un secondo spettacolo, affiancato dal collega cantante Inaki, vengono proposte canzoni dagli anime e dai videogames giapponesi. Un duo da seguire per l’originalità delle canzoni scelte!

