Kaijin l’ombra di cenere

Giappone, periodo Kamakura, anno 1330.

Momokushi è il signore del castello, un samurai forte e determinato, un uomo che governa con pugno d’acciaio e mano ferma. Hakashinjitsu è il suo generalissimo, il suo fido consigliere, la sua ombra, il suo amico più caro. Fra i due un’amicizia solida e granitica. Momokushi governa con serenità e combatte avendo sempre al suo fianco il compagno di mille battaglie. Hakashinjitsu farebbe qualsiasi cosa per il suo signore e lo protegge a costo di immensi sacrifici. Haka è imbattibile e viene soprannominato il Demone.

Eppure, all’inizio del romanzo, il Demone – ormai anziano – viene sconfitto e, prima di spirare riesce a pronunciare alcune parole al suo addoloratissimo signore.

Momokushi non riesce a credere che, dopo tanti anni, sia rimasto improvvisamente privato del suo unico confidente, del suo più importante samurai. Ma quale è il vero significato delle sue ultime parole? Perché quella frase pronunciata dall’amico morente?

Attraverso ricerche, oggetti e confidenze Momokushi riuscirà infine a scoprire il terribile segreto che colui che credeva essere la propria ombra ha tenuto celato per oltre cinquanta anni. Un segreto così grande e scandaloso che solo la morte ha potuto portare alla luce.

Una storia di bushido, onore e di occasioni perdute. Un piccolo, ma avvincente romanzo su un periodo storico poco conosciuto.

Un romanzo dove persino i delicati petali di ciliegio sono più affilati delle pericolose, bellissime e mortali lame.

L’autrice

Linda Lercari è una scrittrice appassionata del Sol Levante e praticante Kendo la Via della Spada Giapponese. Ha presentato Kaijin durante Lucca Comics and Games 2018 ed ha ricevuto ottime critiche nonché articoli su riviste come “Samurai”.

Kaijin non racconta solo di un’epoca antica e di fatti e persone ormai persi nel tempo, ma dona una grande lezione sul vivere la vita appieno seguendo le proprie passioni sino in fondo anche a costo si sacrificare se stessi e, soprattutto, insegna a cogliere le occasioni prima che sia troppo tardi.

Buona lettura.