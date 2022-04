Il successo del manhua cinese 19 days, shonen ai

Tra i lavori più apprezzati dalle amanti di BL degli ultimi anni abbiamo sicuramente il manhua cinese 19 days. Si tratta di un manhua, ovvero un fumetto cinese, ideato e disegnato da Old Xian, che ha spopolato in tutto il mondo. Vediamo a cosa deve il suo successo.

INFORMAZIONI GENERALI

19 days è un manhua, ovvero un fumetto cinese. La versione cinese dei manga si discosta da quella giapponese per le forme più regolari di pagine e vignette, oltre al fatto che si leggono da sinistra verso destra. Inoltre, sono molto spesso a colori. Per quanto riguarda il genere, si potrebbe collocare nel genere shonen ai, ovvero in quello che comprende storie d’amore intrecciate tra due uomini. Lo shonen ai, rispetto allo yaoi, narra solitamente (ma non sempre) di due ragazzi abbastanza giovani e, soprattutto, è caratterizzato dalla mancanza di scene esplicite. L’amore tra i due personaggi, quindi, è rappresentato in modo molto casto e delicato, a volte con qualche o nessun accenno all’aspetto fisico della relazione. È un genere BL, ovvero Boys Love, ovviamente dedicato all’amore omosessuale tra due personaggi maschili, che attira moltissimi lettori, e soprattutto lettrici, da ormai tutto il mondo.

Old Xian

L’autrice e disegnatrice del manhua è Old Xian (old先), autrice cinese conosciuta anche per il suo Mosspaca Advertising Department, che racconta la vita quotidiana del suo alter-ego e dei suoi colleghi al lavoro in una casa editrice. Nata il 23 aprile 1990, laureata alla Central Academy of Fine Arts nel 2013, inizia a collaborare con lo scrittore Moss e dal 2014 inizia a pubblicare 19 days. Il manhua è ancora in corso e al momento conta ben 383 capitoli, ma tranquilli: sono molto corti e veloci da leggere.

La trama del manhua cinese 19 days

19 days narra di 2 ragazzi del liceo, Jian Yi e Zhan ZhenXi. I due si conoscono dalla scuola media, quando però Jian Yi sparisce improvvisamente. Dopo 3 anni senza sue notizie, Zhan ZhenXi si ritroverà il suo amico d’infanzia alla porta di casa e da lì Jian Yi rientrerà nella sua vita e i due proseguiranno la loro carriera da liceali e, poi, universitari insieme.

Il fumetto non ha, in realtà, una trama specifica, ma è un insieme di scene che raffigurano la vita quotidiana dei due protagonisti, mostrando la loro vita scolastica, famigliare e sentimentale. Molto importanti sono anche i personaggi di Mo GuanShan e He Tian, che insieme formano un’interessante coppia secondaria.

COSA RENDE IL MANHUA SHONEN AI 19 DAYS SPECIALE

I capitoli di 19 days sono composti da pochissime tavole a colori che raffigurano scene della vita quotidiana dei protagonisti in modo molto ironico. La comicità è, infatti, una caratteristica che non manca mai in questa storia e che riesce a risollevare l’umore anche nei momenti di maggiore serietà. Difatti, oltre a vignette comiche, 19 days lascia spazio anche a narrazioni nascoste e buchi di trama che mano a mano vengono risolti nel corso della lunghissima storia. Le famiglie dei personaggi, nello specifico di Jian Yi e He Tian, appaiono saltuariamente nella trama e lasciano trasparire piccoli dettagli del passato dei due ragazzi, uno più misterioso dell’altro. I vari piccoli misteri che circondano i personaggi sono infatti uno dei motivi per cui i fans non riescono a staccare gli occhi da questa fantastica storia.

Inoltre, anche i personaggi di per sé sono estremamente affascinanti. Oltre ad essere molto divertenti, infatti, sono figure a tutto tondo, che i lettori scoprono poco a poco, con caratteri ben definiti. Zhan ZhenXi è il serio del gruppo, che lascia trasparire poco le emozioni ma in realtà è un ottimo amico; Jian Yi è esuberante, allegro, iperattivo e super emotivo. He Tian è tenebroso, vanitoso e arrogante, ma nasconde un lato molto premuroso, mentre Mo GuanShan è uno tsundere per eccellenza: dietro la sua corazza dura e sfrontata si cela un cuore tenero e fragile.

