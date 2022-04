È considerato il manga più di successo del 2022: Jujutsu kaisen sembra aver superato anche gli intramontabili One piece e Demon Slayer. I suoi numeri eccezionali hanno affascinato lettori di manga sia in Giappone che all’estero, scalando ogni classifica, quasi imprevedibilmente. Insomma, è sicuramente il successo del 2022: Jujutsu Kaisen!

La trama del manga di successo del 2022: Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen è una serie manga di genere avventura, dark fantasy e soprannaturale, creata da Gege Akutami. Un alone copre l’autore, o autrice, del manga, di cui non si conoscono il nome, l’età né il genere. La casa editrice di Jujutsu kaisen è la Shuueisha, ed esso viene pubblicato settimanalmente sulla rivista Shonen Jump.

Il manga è giunto al suo 19esimo volume. Il volume numero 18, uscito lo scorso dicembre, detiene il primato di volume manga più venduto nel 2022. Il primo volume è stato pubblicato nel 2018, in Italia nel 2019, dove esce un nuovo volume ogni due mesi. In Italia sono infatti disponibili, per il momento, 12 dei 19 volumi totali.

Il protagonista della vicenda è Yuji Itadori, un normalissimo liceale con grandi doti fisiche, che un giorno si ritrova a sacrificare se stesso per salvare un amico vittima di una maledizione. Per fare ciò, mangia il “Dito Tsuina a due facce”, una maledizione di classe speciale che da quel momento attanaglia la sua anima. Così, Yuji si ritrova al Tokyo Metropolitan College of Spiritual Arts, un istituto specializzato contro le maledizioni, guidato dal più grande maestro di incantesimi: Gojo Satoru. Riuscirà il nostro eroe ad esorcizzare la sua maledizione?

L’anime

La serie manga ha anche ispirato un anime, di cui si sta già creando una seconda stagione. È realizzato da MAPPA, e si pensa che la seconda stagione sarà pronta per il 2023. La regia è di Sunghoo Park, ed è stato trasmesso sulla rete giapponese Japan News Network dal 2020. Conta 24 episodi totali da circa 25 minuti ciascuno, ma come detto prima, è ancora in corso.

Il film del successo del 2022: Jujutsu Kaisen 0

Jujutsu Kaisen è una serie manga che ha superato le 7 milioni di copie in Giappone solo nel 2022. Lo scoppio di vendite è dovuto anche al rilascio del film ispirato alla serie di successo del 2022: Jujutsu kaisen 0.

Il film, Jujutsu kaisen 0, è stato un enorme successo fin dalla sua uscita, incassando circa 13 bilioni di yen (più di 95 miliardi di euro). È il nono film anime più apprezzato nei cinema giapponesi, e il quarto in quelli statunitensi. È stato un successo anche in Europa, specialmente nel Regno Unito e in Francia, oltre che in paesi asiatici come Taiwan e Corea.

La collaborazione con Dolce e Gabbana

Da giovedì 21 aprile 2022, Dolce & Gabbana lancerà una collezione speciale: “Dolce & Gabbana x Jujutsu Kaisen”, presso il pop-up store di ZeroBase a Shibuya, Tokyo, e su un sito apposito https://jujutsukaisen.dolcegabbana.com . La collezione sarà in vendita negli store giapponesi e nelle boutique del brand italiano dal 27 aprile al 2 maggio. Per l’occasione, il pop-up store di Shibuya esporrà le illustrazioni di 8 personaggi principali che indossano capi Dolce & Gabbana.

Fonti sul successo del 2022: Jujutsu Kaisen

TV Fandom Lounge, Top 25 Most Popular Manga Series of 2022 So Far; Jujutsu Kaisen Ranks First, di Dharmesh Sahu, 07/04/2022

JujutsuKaisen.jp, News – Dolce & Gabbana 呪術廻戦 (Jujutsu Kaisen), 15/04/2022

Animate Times, 呪術廻戦|アニメ声優・キャラクター・映画・主題歌・2020秋アニメ最新情報一覧 Jujutsu Kaisen: anime seiyuu kyarakutaa eiga shudaika 2020 aki anime saishin jouhou ichiran (Jujutsu kaisen: anime, doppiatori, personaggi, film, colonna sonora, informazioni sul primo anime dell’autunno 2020)

Twitter ufficiale dell’anime

In Italia l’anime è visibile su Crunchyroll mentre il manga è pubblicato da Panini

Box e gadget per ONE PIECE n. 100