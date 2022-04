Fairy Tail: 100 years quest, l’avventura continua

Sembrava che la storia dell’amatissimo manga fosse conclusa, e invece l’avventura di Natsu, Lucy e gli altri personaggi di Fairy tail continua con Fairy tail: 100 years quest. Questo manga è infatti il continuo del popolarissimo Fairy tail, opera di Hiro Mashima, serializzata dal 2006 al 2017, che conta ben 63 volumi. A quanto pare i fan del manga possono gioire, perché sembra che la storia non sia ancora finita!

L’USCITA DI FAIRY TAIL: 100 YEARS QUEST

La pubblicazione di Fairy tail: 100 years quest è iniziata in Giappone a novembre 2018 e in Italia un anno dopo. Il manga è scritto dallo stesso autore di Fairy tail, Hiro Mashima, ma è illustrato da Atsuo Ueda. Al momento sono 11 i volumi giapponesi, l’ultimo dei quali è uscito proprio il mese scorso. I volumi sono pubblicati una volta ogni 3-5 mesi e contano 190 pagine circa. Ognuno di essi contiene 9 capitoli, che in totale ammontano quindi a 99, anche se i capitoli dal 100 al 105 sono già disponibili in Giappone.

In Italia, i volumi dall’1 al 9 sono disponibili, mentre gli ultimi sono ancora inediti. L’editore italiano che si occupa di traduzione e pubblicazione è la Star Comics, che pubblica un volume ogni 3 mesi. In Giappone è la Kodansha ad occuparsi della pubblicazione del manga, stesso editore di Fairy tail, che pubblica i capitoli sulla rivista Magazine Pocket. La storia è ovviamente ancora in corso, e al momento il numero finale di capitoli non è certo.

Durante il livestream Hiro Mashima Fan Meeting, tenutosi l’11 settembre 2021 al Mixalive TOKYO, l’autore ha annunciato un futuro adattamento anime. Non vediamo l’ora!

LA TRAMA

Natsu, Lucy, Gray, Elsa, Wendy, Happy e Charle decidono di partire alla ricerca di Magia dragon, che si dice essere la più forte delle gilde. Questo perché essa custodisce i segreti della “100 years quest”, la missione che dura 100 anni, che nessuno è mai riuscito a portare a termine. Il master della gilda, Elefseria, spiega loro la missione, che consiste nel sigillare per sempre i cinque Draghi Divini. Ognuno di essi è nascosto in un angolo di mondo e possiede poteri incredibili. Nello stesso momento in cui i nostri protagonisti sono in viaggio, la gilda di Fairy tail accoglie Toka come nuovo membro. Tuttavia, alcuni dei membri, Juvia specialmente, sono molto diffidenti e hanno paura che l’apparentemente innocente ragazza possa nascondere qualcosa…

Gli amatissimi personaggi di Fairy tail tornano a stupire e ad appassionare i lettori in un’avventura alla volta di mondi inesplorati, paesaggi fantastici e nemici incredibili. Un sacco di colpi di scena e combattimenti aspettano i protagonisti, che dovranno affrontare i Draghi Divini e la temuta gilda Diabolos, composta da dragon eater. Un’avventura imprevedibile che vi farà amare ancora di più il mondo di Fairy tail!

