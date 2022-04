Demon Slave – È tempo di sottomettersi!

Nel mondo di Demon Slave, dove le ragazze spesso risvegliano misteriosi poteri, i maschi non sono altro che galoppini… ma sarà davvero così miserrima la vita di uno schiavo?

Trama

In Giappone, un bel giorno è comparso il Mato, una specie di dimensione parallela popolata da shuki, ovvero demoni grossi e deformi.

Yuki Wakura è un giovane liceale che spera di trovare uno spiraglio di luce nel buio che aleggia sulla sua vita, già prevedibilmente grama a causa del fatto che è un maschio e quindi non può utilizzare i poteri derivati dal Momo che sono prerogativa delle donne da quando è comparso il Mato.

Una sera, mentre rincasa, si apre un varco e finisce proprio nel Mato, dove viene salvato da Kyouka Uzen della settima Mabotai.

La ragazza cavalca uno shuki e inizialmente sembra filare tutto liscio, ma gli shuki nemici sono troppi e messi alle strette, Kyouka chiede l’aiuto di Yuki…

Al girdo di “È tempo di sottomettersi!” il ragazzo diventa suo schiavo, il che gli permetterà di sviluppare una potenza inaudita.

Una volta accettato il suo destino, il ragazzo si trasforma in uno shuki che la giovane Mabotai cavalca e assieme al quale spazza via tutti i mostri!

Quello che Kyouka non ha detto a Yuki, è che ogni volta userà i suoi poteri su di lui, la ragazza dovrà dare alla fine delle prestazioni del ragazzo una adeguata ricompensa, commisurata al lavoro svolto. Nel caso di Yuki sono prestazioni di natura sessuale, come un sensuale bacio con la lingua.

Riconosciute le capacità del ragazzo, oltre che alle abilità domestiche, Yuki viene reclutato nella Settima Mabotai di Kyouka, dove si aspetta di essere trattato finalmente come un eroe…

…la verità è piuttosto dissimile da quello che si aspetta, ma alla fine la vita di uno schiavo in una caserma di sole signorine non è poi così tanto male! XD

Valutazione

Takahiro lo sceneggiatore di Akame ga KILL e Yohei Takemura, disegnatore di Papa no iutori ni! (da noi Tre ragazze scatenate) si incontrano in quella che risulterà una vera combinazione alchemica pronta a dare vita a un manga interessante, pieno di azione e tanti momenti ecchi!

Il protagonista è il classico nessuno che finisce per ottenere un potere fortunato e combattere mostri… ma quanti di quei simpaticoni che popolano i fantasy vengono ringraziati dopo ogni scontro da baci ed effusioni romantiche? Esatto, nessuno! Non lo fa Ichigo, Deku e neppure gli altri verginelli che popolano le pagine di Shonen Jump!!!

Se dovessi parlare per similitudini questo manga è praticamente To LoveRu in versione battle manga! ^^

Mi piacciono le varie sotto-trame di Demon Slave che si iniziano a intravedere già nel primo volume, senza contare il fatto che nonostante sia schiavo il protagonista finisce praticamente in pasto a un harem, situazione che di certo piacerebbe a ogni lettore.

Le vignette sono disegnate davvero bene. I personaggi hanno un tratto piuttosto tondeggiante, le vignette sono abbastanza piene di effetti e sfondi, inoltre trovo ben disegnate le scene d’azione, che ti fanno capire subito cosa sta succedendo.

Il manga è pubblicato da Planet Manga nel classico formato con copertina flessibile al prezzo di 4,90 €, ma per qualche settimana all’uscita, era possibile acquistare il primo volume al prezzo promozionale di 1 €.

Consigliato ai fan dei battle manga e dei manga ecchi.

Titolo originale: Mato Seihei no Slave

Testi: Takahiro

Disegni: Yohei Takemura

Genere: shonen, Azione, Ecchi, Soprannaturale

Data di pubblicazione: 2019

Casa Editrice: Shueisha/Planet Manga

Volumi: 10 (in corso)