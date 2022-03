The Cruel King and the Great Hero

Per essere dei veri eroi, non serve avere poteri assurdi o dei mitici oggetti magici… basta un po’ di coraggio e tanta gentilezza! È questo che capirete se entrerete nel mondo di The Cruel King and the Great Hero.

The Cruel King and the Great Hero Gameplay

The Cruel King and the Great Hero Trama

Yuu è una bimba piena di sogni e sempre allegra. Nonostante sia un essere umano, il Re Drago la sta crescendo come fosse sua figlia, raccontandole come fiabe della buonanotte le storie del suo vero padre, l’Eroe, contro cui il Drago si è scontrato anni prima.

Incitata dalle tante storie stupende di avventure e combattimenti, la piccola si mette in testa di diventare un Grande Eroe e quindi si equipaggia con una pentola come elmo e un bastone come spada, pronta a soccorrere chi sia nel bisogno, combattendo contro i cattivi.

Il Re Drago la incoraggia a seguire il suo sogno e di esplorare la foresta dove vivono liberamente, ma a insaputa della piccola, la terrà d’occhio aiutandola senza che lei se ne accorga e facendo in modo che non le accada nulla di male nella sua quest per diventare una vera eroina e sconfiggere il Re dei Demoni.

The Cruel King and the Great Hero Valutazione

Davvero carino questo gioco, che in maniera molto classica ci fa entrare in una vera e propria fiaba disegnata e narrata. Molto simpatico il fatto che la piccola protagonista si chiami Yuu da Yuusha-Eroe. La narrazione è davvero suadente, con una voce che ci racconta nei momenti salienti quello che succede, come fosse davvero una favola della buonanotte.

Questo platform è abbastanza elementare nel gameplay, e lo consiglierei soprattutto a un pubblico molto giovane che inizia ad approcciarsi al mondo videoludico.

Principalmente ci si aggira per i quadri in maniera abbastanza lineare, con scontri casuali che si attivano nelle aree di passaggio tra una zona e l’altra.

Il menù di combattimento è piuttosto elementare: Attacco, Abilità, Difesa, Oggetti e Fuga. Man mano che giocheremo e Yuu sarlirà di ivello, aumenteranno anche le abilità in suo possesso, utili per combattere o scoprire le debolezze dei vari mostri che popolano le foreste e le grotte da cui dovrà pasasre per completare le sue missioni.

Nell’angolo in alto a destra, se ci fermeremo qualche secondo, sarà visibile un piccolo memo a ricordarci cosa dobbiamo fare per mandare avanti la storia, oppure, nel caso scegliamo nel menù principale un’altra sotto-quest, quanto manca al completamento della quest e dove dobbiamo andare per completarla.

I disegni sono davvero ben fatti nonostante la loro semplicità e splendidi i panorami dipinti nei vari scenari che affronteremo. Come stile mi ha ricordato un altro titolo della NISA, The Liar Princess and the Blind Prince.

Il passaggio da una zona all’altra viene sottolineata da un’animazione di pagine che vengono girate, come se stessimo leggendo un libro illustrato.

La colonna sonora che ci accompagna durante l’avventura è davvero splendida, degna di essere definita favolosa. Devo ammettere che giocando di sera tardi un paio di volte è riuscita davvero a mettermi KO con le sue dolci melodie.

Questo titolo è giocabile con scritte e parlato opzionabile giapponese o inglese. L’adattamento è molto buono, anche se alcuni nomi dei personaggi sono stati riadattati per lasciare un senso nella versione inglese, come Rocky, la piccola volpe che in originale si chiama Konko, dal verso “kon” che i giapponesi attribuiscono alle volpi.

Il videogioco è pubblicato da NISA per PS4 e Nintendo Switch in versione normale e Storybook Edition (con libro di illustrazioni e il peluche di Yuu).

Consigliato agli amanti dei platform non troppo complessi.

The Cruel King and the Great Hero Voti

Trama: 4/5

Gameplay: 3,5/5

Musiche: 5/5

Animazioni: 3/5

Adattamento: 4/5