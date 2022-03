Sound Namco e Kohta Takahashi

La storia della musica per videogiochi giapponesi ha sicuramente tra i grandi protagonisti quello che potremmo definire come il “sound Namco” (oggi Namco-Bandai).

La storica software house giapponese cominciò ad imporsi all’attenzione dei videogiocatori sin dalla fine degli anni 70 con Galaxian . Gli anni 80 segnarono la definitiva consacrazione della software house che fu una delle grandi protagoniste della cosiddetta Golden Age dei cabinati arcade, grazie a grandi classici quali Pac-Man, Galaga, Xevious e Pole Position. Nel frattempo, dal 1984 cominciò a sviluppare titoli anche per le console casalinghe, cominciando dalle conversioni arcade per NES ( Famicom ).

Tecnica e suoni

Gli anni 90 videro Namco confermarsi come una delle grandi protagoniste sia in ambito arcade che casalingo soprattutto grazie alle nuove killer application sfornate in quegli anni : Ridge Racer, Tekken, Taiko no Tatsujin, Ace Combat, Xenogears, Klonoa e molti altri. Il grande successo di questi titoli fu da attribuire sicuramente ad un mix tra le caratteristiche tecniche che li distinguevano ed il sound delle loro colonne sonore, nate dal talento di alcuni dei più grandi compositori della storia videoludica giapponese, quali ad esempio Shinji Hosoe, Sano DG, Hiroshi Okubo ed il protagonista di questo articolo: Kohta Takahashi.

Kohta Takahashi

Conosciuto anche con i nicknames Kohta e Solidstate, inizia i suoi studi musicali sin da bambino. All’età di 4 anni comincia a suonare il pianoforte e continia per i successivi sei anni. All’età di 12 anni comincia ad appassionarsi di programmazione e a 22 continua i suoi studi musicali iniziando quelli per chitarra.

Nel frattempo il suo talento e l’amore per le colonne sonore videoludiche rendono possibile il suo approdo in Namco nel 1995. Qui si distinguerà come uno dei grandi protagonisti del sound Namco di quegli anni, componendo le colonne sonore di alcune delle serie di maggior successo della software house di Tokyo: Ace Combat 2, Ridge Racer, Klonoa e Tekken.

Tracce quali Euphoria, Choose your machine, Move me, El dorado, solo per citarne alcune, testimoniano il suo grande talento ed il suo stile peculiare fatto di un uso incredibile delle drum machine affiancato da textures sonore e melodie che avvolgono l’ascoltatore, portandolo a sfrecciare con la mente sulle strade di una Tokyo notturna, piuttosto che nel mondo colorato di Klonoa in un mix di futurismo e stile tipicamente giapponese ma al contempo personale che rendono la musica di Kohta Takahashi sospesa nel tempo e sempre attuale.

Dal 2001 il compositore decide di lasciare Namco ed entra a far parte del roster Warner Music, nella divisione dedicata alla musica elettronica continuando anche la sua attività come compositore ed arrangiatore in ambito videoludico, in titoli quali Smash Bros Wii U , Dariusburst e Kokuga, ad esempio. Da allora lavora come artista indipendente, continuando ad evolvere e perfezionare il suo stile unico che non vediamo l’ora di continuare ad ascoltare nei suoi prossimi lavori.

LINK UTILI

Sito Web Kohta Takahashi

Bandcamp Kohta Takahashi

Profilo su Twitter

Canale YouTube

