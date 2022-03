Disegni strepitosi e atmosfere terrificanti nella nuova miniserie targata «Weekly Shonen Jump»: Phantom Seer – manga sul sovrannaturale che vi coinvolgerà e lascerà senza respiro!

PHANTOM SEER arriva in Italia a marzo, con il primo dei quattro volumi che compongono il manga. Scritta dal talentuoso Togo Goto e meravigliosamente illustrata da Kento Matsuura, la serie ha visto la luce come opera one-shot, vincendo nel 2018 la Gold Future Cup. Successivamente, è stata pubblicata sulla celeberrima rivista «Weekly Shonen Jump».

Grazie alla presenza di spiriti maligni, esorcismi e sciamani difensori, la serie si appresta a conquistare gli appassionati di sovrannaturale e racconti avvincenti.

“Se ti succede qualcosa d’incomprensibile, qualcosa d’incredibile, di strano… è a lui che devi rivolgerti”.

La storia di Phantom Seer: manga sul sovrannaturale

Il misterioso Iori Katanagi è un medium svogliato e pigro, ma dai forti valori morali, che manipola le ombre ed effettua esorcismi sfruttando i poteri dei mostri spettrali che lo possiedono. Su ordine di sua sorella, verso cui mostra una totale obbedienza, inizia a indagare su un mostro spettrale che possiede l’allegra e solare Riku Aibetsu, una ragazza generosa e altruista che ha la vocazione di aiutare gli altri e ha la facoltà di “percepire” i pericoli… Una sorta di “sesto senso” speciale, che le permette di prevedere le situazioni di minaccia e, conseguentemente, di aiutare chi si trova in pericolo. O, almeno, questo è ciò che pensa lei, fino a quando Iori le apre gli occhi sul mondo nascosto degli Spiriti e delle facoltà psichiche…

Tra possessioni e combattimenti contro mostri spettrali prende vita questa accattivante avventura horror intrisa d’azione, che vede come protagonisti Iori e Riku. I due avranno a che fare con una gran quantità di creature demoniache – tratte dal folklore giapponese – in grado di risvegliare gli incubi più nascosti dei lettori. Incontreremo i Sangankyo – esseri con tre volti, ognuno dei quali possiede uno specchio e dei poteri – i Tengu – spiriti che vivono nelle zone impervie, dalle sembianze di corvi e dai lunghi nasi – e gli Ookubi, mostri il cui nome significa “grande testa”.

Ad arricchire il tutto, i disegni dettagliati e dinamici di Kento Matsuura, che catturano l’attenzione fin dalla prima pagina, rendendo al meglio il senso di angoscia e paura, ma anche la sensazione di movimento e azione. Infine, a spezzare la tensione che pervade l’opera, si inseriscono gag divertenti e siparietti comici, che avvicinano la serie al genere comedy.

Gli autori

Togo Goto è un fumettista giapponese. Phantom Seer (2020) è la sua opera d’esordio.

Kento Matsuura è un illustratore giapponese. Tra le sue opere Tokyo Shinobi Squad (2019) e Phantom Seer (2020).

Le uscite

Si tratta quindi di una storia che, nonostante la brevità, è degna di essere letta e apprezzata quanto una serie più lunga. In soli 4 volumi, infatti, PHANTOM SEER riesce a fare apprezzare appieno la storia e i personaggi, ed è in grado di coinvolgere ed emozionare, grazie anche a un finale che chiude naturalmente e completamente la narrazione.

Il primo volume – in arrivo il 23 marzo, sarà disponibile anche in una speciale Limited Edition con box, che comprende il primo numero e un cofanetto che permetterà ai lettori di raccogliere tutti e 4 i volumi che compongono la serie.

La versione Limited con box sarà disponibile a tiratura limitata in fumetteria, libreria e store online (compreso il sito starcomics.com). Il volume in versione regolare sarà acquistabile in tutti i canali, ad eccezione delle edicole. La serie sarà inoltre disponibile anche in versione digitale su Amazon, Kobo, Apple Store e Izneo.

PHANTOM SEER n. 1 di Togo Goto, Kento Matsuura

11,5×17,5, B, b/n, pp. 200, con sovraccoperta, € 5,50. Data di uscita: 23/03/2022 in fumetteria, libreria e store online. Isbn 9788822631114

PHANTOM SEER n. 1 LIMITED EDITION CON BOX

di Togo Goto, Kento Matsuura. 11,5×17,5, B, b/n, pp. 200, con sovraccoperta, € 10,50. Data di uscita: 23/03/2022 in fumetteria, libreria e store online a tiratura limitata. Isbn 9788822631527