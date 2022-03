Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation Manga

Con l’annuncio della seconda stagione animata mi sono accorto che ancora non avevo fatto una recensione di questo titolo…

Ovviamente chi mi conosce sa quanto adori gli Isekai e soprattutto quelli fatti bene e ovviamente Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation è assolutamente tra questi!

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation Trama

Un NEET (abbreviativo di Neither in Employment or in Education or Training, ovvero chi è disoccupato e non cerca lavoro, non studia e non sta affrontando corsi di formazione al lavoro) trentaquattrenne giapponese, viene cacciato di casa malamente dai parenti dopo che non si è presentato neppure al funerale dei suoi genitori.

Vagando sconsolato per le strade buie della città il suo sguardo cade su tre giovani studenti che stanno chiacchierando animatamente quando un camion sembra diretto verso di loro. Lanciandosi in un atto di strana generosità l’uomo si lancia per salvarli, ma finisce per rimetterci la vita.

Nel momento del trapasso i suoi pensieri sono “Aaah, se potessi ricominciare tutto da capo, solo un’altra volta!”

Qualche divinità probabilmente era in ascolto, visto che l’anima di quell’uomo rinasce nel corpo di un neonato, ma non si trova in Giappone, bensì in un mondo fantasy in tipico stile alto medioevo.

Il giovane Rudeus Greyrat, questo il nome che gli è stato dato dai suoi nuovi genitori, inizia così i suoi primi passi nella sua nuova vita, imparando a parlare e leggere una seconda volta, questa volta impegnandosi seriamente nell’arte della spada, impartita da suo padre Paul Greyrat, e in quella della magia di cui sua madre Zenith è assai esperta.

Dopo essere stato educato nell’arte magica dimostra di avere un enorme talento dinnanzi alla sua maestra personale, Roxy Migurdia, la quale riesce anche a liberarlo del trauma passato e farlo aprire maggiormente, facendolo uscire per la prima volta dal circolo chiuso del suo giardino e aprendogli la strada della libertà.

Una volta partita Roxy, finisce per fare amicizia con Sylphy, una giovane elfa che abita nel villaggio di cui suo padre è protettore, ma le cose cambiano quando sentendosi indietro nello studio delle arti magiche chiede ai suoi se è possibile pagare per lui e Sylphy all’Accademia di Ronoa. Senza dirgli nulla, il padre lo attacca di sorpresa mandandolo KO senza spiegargli nulla.

Al suo risveglio il ragazzo si troverà a dover fare da insegnante alla giovane testarda e violenta Eris Boreas Greyrat, sua cugina.

Ma ovviamente i patimenti di Rudeus non finiscono qui… sarà forse il karma della sua vita precedente?

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation Valutazione

Una delle mie serie Isekai preferite adattamento di una light novel, che fa parte ovviamente delle Light Novel dai titoli chilometrici, infatti il titolo completo sarebbe: Mushoku Tensei: Isekai ittara honki dasu (La Reincarnazione del Disoccupato: Se finissi in un altro mondo ce la metterei tutta!).

Non solo la storia è accattivante, mostrandoci un personaggio deleritto, un rifiuto della società che diventa protagonista e persino eroe in una serie di vicende che lo travolgono, ma anche i disegni della brava Yuka Fujikawa sono splendidi e riescono a dare ancor più risalto allo splendore dei disegni nelle splendide copertine e nelle pagine a colori iniziali di ogni volume.

La trama è praticamente la base di ogni classico isekai, il protagonista muore e si reincarna in un mondo fantasy, possibilmente con un potere OP che lo pone a un livello superiore rispetto all’uomo comune, per citarne un altro dei tanti pubblicati da noi, Vita da Slime. È interessante seguire il protagonista sin dalla nascita, mentre cresce non solo fisicamente, ma anche superando traumi o problemi della sua vita attuale, priva di tutti quegli agi a cui una persona comune dei nostri tempi sarebbe abituato.

Trovo divertente i momenti ecchi sparsi per la serie, perché il nostro protagonista avrà perso la sua vena da recluso, ma non il vizio tipico degli otaku verginelli che si smanacciano davanti ai monitor o leggendo delle doujinshi erotiche.

Alcuni di questi momenti un po’ spinti sono stati anche motivo di polemiche durante la messa in onda della serie animata. ^^;;;

I personaggi sono tutti ben sviluppati, il che fa notare il fatto che la serie derivi da un romanzo.

Come ho già detto ima, i disegni di Yuka Fujikawa sono davvero belli da vedere, con tratti gentili e grandi occhi brillanti, ma anche con disegni più marcati e squadrati per gli omaccioni rudi. Le vignette sono sempre piene di dettagli, sfumature e sfondi.

Il manga è pubblicato da Planet Manga nel classico formato deluxe con sovracopertina e pagine a colori al prezzo di 7,50 €. Se volete farvi due risate vedete quello che è stampato sulla copertina togliendo la sovracopertina! ^_-

Consigliato agli amanti dei fantasy e degli Isekai.

Titolo originale: Mushoku Tensei: Isekai ittara honki dasu

Testi: Rifujin na Magonote

Disegni: Yuka Fujikawa, Shirotaka (Character design originale)

Genere: Isekai, Fantasy, Avventura, Combattimento, Seinen

Data di pubblicazione: 2014

Casa Editrice: Media Factory / Planet Manga

Volumi: 14 (in corso)