Monark

Come già accaduto per The Caligula Effect: Overdose, ti ritroverai in una selva oscura… ehm… in una scuola nebbiosa, pronto a colpire con potenti fendenti i Monark! Combatti per il tuo Ego!

Monark Gameplay

Monark Trama

Il protagonista, il cui nome dovrete scegliere all’inizio della storia, si risveglia in una situazione assurda, in un mondo oscuro dove dei mostri scheletriformi lo attaccano e lo accoppano…

Si risveglia di fronte a una donna, che si presenta come la Preside Yoru, che gli fa un rapido test psicologico con scelte multiple per definire le sue capacità.

A questo punto il ragazzo si assopisce nuovamente e si risveglia di fronte all’ex-Presidente del Consiglio Studentesco, Nozomi Hinata, una ragazza che dice di essere la sua sorellina, Chiyo Aikawa, e al dottore responsabile dell’infermeria, Kakeru Hasegawa.

La scuola sembra essere stata chiusa in uno strano campo di forza e al suo interno, una malsana nebbia provoca danni psicologici a chi osa vagare al suo interno.

Ad un certo punto il telefono di Chiyo squilla e la ragazza incautamente risponde, fiondando il gruppo in una realtà alternativa oscura, l’Altromondo.

Stringendo un patto con un demone a forma di Coniglietto nero, Vanitas, il protagonista risveglierà il potere del suo Ego, indossando una Imagigear, un’armatura manifestazione della sua anima.

Una volta sconfitti i nemici e tornati alla realtà, il nostro gruppo incontrerà la Preside Sora Jingu, il cui aspetto è identico a quello di Yoru, incontrata dal protagonista all’inizio delle vicende.

La Preside spiegherà loro dell’esistenza di esseri soprannaturali chiamati Monark, ovvero dei demoni di altissimo livello che vivono nell’Altromondo e si nutrono dell’Ego degli esseri umani, sono sette e ognuno è associato a uno dei Sette Peccati Capitali.

Una volta finite le spiegazioni, la donna chiederà al gruppo, rinominato Vero Consiglio Studentesco, di sconfiggere gli altri Vincolati (Pactbearer) con i Monark, per liberare la scuola dal loro giogo.

Ma quale sarà la verità che si cela dietro a quello che sta succedendo a scuola?

Monark Valutazione

La storia alla base di questo titolo è abbastanza sfruttata… ricorda parecchio anche il tipico canovaccio dei giochi di Persona.

La cosa interessante è sicuramente la questione dei test psicologici che verranno somministrati durante il gioco, che spiegheranno diverse cose sulle attitudini del giocatore a dipendenza dalle scelte fatte, facendo salire i punti collegati ai sette peccati capitali.

Il gameplay è classico, con schermate di dialoghi alternati a zone con movimento in terza persona e minimappa in alto a destra che ci mostra le stanze in cui possiamo entrare liberamente e i punti in cui poter interagire con i personaggi o dove andare per mandare avanti la storia.

Nell’angolo in basso a destra invece si trova un’indicatore di Follia, che aumenta lentamente nelle zone di nebbia e se raggiunge il 100% ci trasporterà direttamente in Infermeria, dove dovremo ricominciare tutto dall’inizio. Per farlo abbassare è possibile parlare col Dottore in Infermeria oppure assumere delle medicine che ci vengono date o troviamo in giro.

Il menù è davvero molto ricco, rappresentato da applicazioni presenti sullo smartphone del protagonista, e comprende tantissime attività, dalla sezione Archivio dove trovare varie informazioni, indizi e musiche sbloccate, ai Profili dei png incontrati e i Risultati sbloccati.

In questo menù sarà possibile cambiare l’aspetto del nostro protagonista e dei Legion, demoni di basso livello dall’aspetto di marionette scheletriformi ai suoi ordini, che potremo modificare ed equipaggiare con diversi oggetti che otterremo dai Risultati sbloccati o dopo gli scontri.

Sempre qui è possibile potenziare il protagonista, i personaggi al suo seguito e i Legion al suo servizio, sbloccandone abilità attive o passive in un albero delle Abilità.

Si possono sbloccare o potenziare abilità pagando in Spirit, una valuta ottenuta durante gli scontri o dalla raccolta di determinati oggetti.

I combattimenti si attivano attraverso delle telefonate ricevute dal protagonista e si concretizzano in uno scontro a turni su una piccola mappa.

Il giocatore muoverà i propri personaggi decidendo attacchi e abilità, con la possibilità dei personaggi vicini ai nemici di aiutarsi tra di loro attaccando ulteriormente.

Una volta concluso il turno di tutti i suoi personaggi, l’AI muoverà i nemici e li farà attaccare a sua discrezione.

Molto bello il filmatino iniziale e la grafica dei personaggi, affidata a so-bin, illustratore coreano noto per le splendide illustrazioni dei romanzi di Overlord.

Purtroppo nonostante la colonna sonora sia molto varia, non l’ho trovata particolarmente accattivante e decisamente nella media di titoli simili.

Il gioco è interamente in giapponese e inglese e potete decidere sia le scritte che l’audio che preferite tra entrambi.

Il videogioco è pubblicato da NISA su tutte le piattaforme più attuali: Nintendo Switch, PlayStation 4, Steam, PlayStation 5.

Consigliato agli amanti dei giochi di combattimento psicologici.

Monark Voti

Trama: 4/5

Gameplay: 3,5/5

Musiche: 3/5

Animazioni: 4/5

Adattamento: 4/5