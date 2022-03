J-POP Manga presenta il nuovo volume autobiografico La mia fuga alcolica. Scappando dalla realtà di Kabi Nagata.

“Questo è il racconto di una mangaka sulla trentina, alcolizzata e con problemi mentali, che dal 7 ottobre 2018 è stata ricoverata per venti giorni per pancreatite acuta e steatosi epatica causate dal consumo di alcol. Inoltre… è la storia di come, alla fine, ha deciso di farne un manga.“

“Stavo scappando dal dolore perché non riuscivo a disegnare e non avevo più idee.”

Dopo La mia prima volta. My Lesbian Experience with loneliness, il memoir d’esordio, e Lettere a stessa, il 23 marzo Kabi Nagata torna in libreria, fumetteria e negli store online con un nuovo e intenso volume autobiografico: La mia

fuga alcolica. Scappando dalla realtà.

Kabi Nagata

L’autrice, che ha collezionato alcuni tra i più prestigiosi premi, tra cui dall’Harvey Award, Crunchyroll Anime Award e il Premio Boscarato, torna a raccontare la sua vita. Anche dopo il successo, la vita di Kabi Nagata non è certo diventata più facile, e ai suoi problemi si aggiunge un devastante blocco creativo. Così si ritrova a bere sempre di più, fino a dover essere ricoverata d’urgenza per una pancreatite alcolica e non solo.

“Se il dolore ha un valore, esso è da trovarsi nell’esperienza, nella lezione che ti impartisce.”

Ricordando i giorni in ospedale e la convalescenza, e cercando di adattarsi alla sua nuova condizione, questa giovane e sincera autrice torna a raccontarsi. Come scrive lei stessa, disegnare le sue esperienze in modo che gli altri possano leggerle è uno dei pochi modi che conosce per salvarsi.

Il precedente My Lesbian Experience With Loneliness venne dapprima pubblicato come webtoon, ed è uscito poi su carta nel 2016, in volume unico. Una storia, anche questa, di tipo autobiografico, che affronta i problemi di salute mentale di Nagata e quelli legati alla sua omosessualità.

Sito dell’editore J-Pop Manga

La rivoluzione di Ooku di Yoshinaga Fumi