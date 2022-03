All About Ocean Blue + Il ragazzo dietro la mascherina

Due brevi teaser sui manga All About Ocean Blue di Nagisa Furuya (uscito per Star Comics) e Il ragazzo dietro la mascherina di Mitsuru Sango (editore Magic Press).

Lo vedete quell’aereoplanino di carta sul volume?

Bene. Questa lettura è volata così veloce, proprio come quello, che ho difficoltà a parlarne ahahah!

Mi è piaciuto? Sicuramente si.

Di più della Blue Summer Box? Giuro che non lo so dire ah ah aha 🙂

Partiamo dai disegni, io sono totalmente innamorata del tratto di quest’autrice, per non parlare delle copertine (ma sono di parte perché il mio colore preferito è il blu con tutte le sue sfumature). Passando alla storia, come si legge nella trama, questo manga parla di un amore che sboccia tra due amici. Ma come al solito non voglio rivelare altro e preferisco lasciarvelo scoprire da soli. Io vi dico solo che mi è bastato finire il primo capitolo per urlare di emozione, ma non vi dico quale emozione!