Titoli queer e shojo manga in uscita nei prossimi mesi

Sorprese in arrivo in primavera ed estate, con alcuni titoli queer e shojo manga targati Star Comics ad attirare l’attenzione nei mesi più caldi dell’anno. Cominciamo subito con una serie di sorprese che riguarderanno le prossime uscite della collana Queer.

Cupid Shock

Per iniziare in bellezza, una notizia riguardante il CUPID SHOCK – BOX di Minta Suzumaru, autrice di GOLDEN SPARKLE e NON VOLEVO INNAMORARMI, in arrivo ad aprile. Il prezioso cofanetto, che raccoglie i due volumi di CUPID SHOCK e CUPID SHOCK – CHASE, avrà in allegato anche una speciale tessera illustrata che verrà presto mostrata.

Shingo è un liceale che lavora come “cupido” nella sua scuola. Su richiesta, cerca di scoprire gli interessi dei ragazzi più ambiti dalle compagne, così da favorire la nascita di storie d’amore in cambio di… cibo! Un giorno, alcune sue compagne gli chiedono di scoprire la causa della cicatrice che il misterioso Ao ha sulla fronte. Quale insolito destino colpirà il nostro cupido?

On or Off

Dopo il grande successo della prima stagione di ON OR OFF, il webcomic targato D&C Media torna con la seconda e attesa stagione. A maggio sarà disponibile il terzo volume, mentre in estate arriverà il quarto. Quest’ultimo sarà disponibile singolarmente e anche in versione con box allegato, per racchiudere i volumi 3 e 4 che completano la seconda stagione.

BOY MEETS MARIA

Il tenero Boys’ Love oltre i binarismi di genere in arrivo sempre a maggio.

Taiga è un liceale scapestrato, fin da piccolo appassionato di supereroi. Un giorno, assistendo allo spettacolo del club di teatro della scuola, s’innamora perdutamente di una talentuosa ballerina e attrice, che si rivela poi essere un… ragazzo! Come si evolveranno le cose fra i due studenti? Una piccola perla nel panorama fumettistico giapponese firmata da PEYO.

Le bellissime tavole di questo volume unico saranno valorizzate da un formato più grande, in 14.5×21 cm e da un mini-poster interno.

L’opera di PEYO-sensei sarà disponibile in doppia versione: una regolare e l’altra a tiratura limitata con una illustration card, realizzata da Josephine Yole Signorelli, in arte Fumetti Brutti!

OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL GUIDE

Proseguiamo con il dolce Boys’ Love di Mone Sorai, che tratta con sensibilità e tenerezza le tematiche LGBTIQ+.

Il serio Asahi e lo spensierato Mitsuki potrebbero sembrare una coppia piuttosto improbabile, ma in realtà sono innamoratissimi l’uno dell’altro e hanno fatto un patto: faranno un viaggio in giro per il mondo e quando torneranno in Giappone si sposeranno!

Comincia per i due fidanzati un emozionante viaggio per i paesi di tutto il mondo, alla scoperta di culture e persone diverse, ma anche di loro stessi.

La serie, in arrivo a maggio, debutterà con il primo volume in edizione regolare e con il JOURNEY BOX SET, un esclusivo cofanetto che racchiude il primo volume in edizione Variant Cover, 2 illustration card stile polaroid e una speciale mappa del mondo. La particolarità di quest’ultima sta nel fatto che saranno i lettori stessi a dover colorare, uno per uno, tutti i paesi che i personaggi visiteranno nel manga, così da dare un tocco unico e originale alla mappa.

RUN AWAY WITH ME, GIRL

Uno degli annunci di Lucca Comics & Games 2021 che ha deliziato i lettori è RUN AWAY WITH ME, GIRL, il Girls’ Love scritto e disegnato da Battan. La miniserie in 3 volumi sarà tra i titoli Star Comics protagonisti del Pride Month 2022, nel giugno prossimo.

Maki e Midori erano fidanzate al liceo, ma dopo il diploma le due ragazze si separarono e intrapresero strade diverse. Sono trascorsi 10 anni da quel momento, ma Maki non ha dimenticato il suo primo amore.

Un giorno, le due si rincontrano casualmente. Maki scopre che Midori è incinta e sta per sposarsi… ma è solo questione di tempo prima che i sentimenti assopiti siano pronti a riemergere più forti che mai…

Il primo volume sarà disponibile in doppia versione: una regolare e l’altra a tiratura limitata con ben 3 illustration card in allegato.

A SIGN OF AFFECTION

Naturalmente Star Comics si impegna anche nel settore shojo manga, soffermandosi in particolare su A SIGN OF AFFECTION, che in molti conosceranno grazie all’albetto disponibile in fumetteria lo scorso dicembre durante il Free Comic Book Day Italia 2021.

Yuki è una tranquilla studentessa universitaria, affetta da sordomutismo fin dalla nascita.

L’incontro fortuito con l’affascinante Itsuomi, un ragazzo della sua stessa università, cambierà totalmente le sue giornate. Tuttavia, anche se il giovane parla bene diverse lingue, non conosce la lingua dei segni. Riusciranno i due a comunicare i propri sentimenti?

Il manga, che ha vinto il premio di “Fumetto shojo più consigliato dai librai giapponesi” nell’aprile 2021, arriverà a maggio in doppia versione: regolare e con un notebook in regalo in formato 10,5×15 cm. Quest’ultima versione sarà disponibile – a tiratura limitata – in fumetteria, libreria e store online (compreso il sito starcomics.com).

ROSEN BLOOD

Un ultimo reveal riguarda il gothic fantasy ROSEN BLOOD, che come già annunciato sarà disponibile dal 23 febbraio in doppia versione, una regolare e l’altra con 3 illustration card in allegato.

La giovane Stella si ritrova a lavorare come domestica in una villa dove dimorano dei bellissimi uomini sconosciuti e alquanto singolari. Questi, infatti, non mangiano mai e masticano strani cristalli. Per di più le rivolgono sguardi bramosi. Hanno così inizio le vicende, sospese tra terrore e perdizione, di una fanciulla ammaliata da misteriose creature non umane…

Ecco di seguito, per la gioia di chi attende l’uscita del volume, le illustrazioni presenti sulle card:

Nei prossimi mesi saranno rivelati maggiori dettagli sulle uscite.

