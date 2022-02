Jushin Ryger Manga

Dalla prolifica mente di Go Nagai, il papà di Devilman, un’altra pubblicazione d’altri tempi.

Preparatevi a cruenti battaglie che decimeranno la popolazione nipponica in Jushin Ryger.

Jushin Ryger Trama

Ken Taiga è un ragazzino allegro e un po’ scapestrato, sempre pronto ad attaccar briga e far vedere che è il più forte.

Un brutto giorno la sua vita prende una svolta drammatica quando un misterioso oggetto volante distrugge la sua città e da esso fuoriescono dei mostri che distruggono e uccidono senza sosta.

Persino una sua compagna di classe finisce per diventare una vittima dei mostri, ma proprio nel momento più buio, compare suo nonno che gli svela di essere discendente di un’antica stirpe che ha lottato contro il perfido Jashin Drago.

Attraverso la voglia a forma di leone che il ragazzo ha sulla mano potrà evocare l’armatura bio-meccanica di Zenshin Argama, Jushin Ryger. Dopo aver fatto a pezzi i Dragoknight nemici, il ragazzo riporterà la pace nell’Hokkaido, ma è solo una tregua temporanea, perché il prossimo attacco nemico è già alle porte!

Assieme alle sue parenti, le giovani Yui e Mai Kamishiro, dotate di misteriosi poteri sovrannaturali, il ragazzo porterà avanti la sua battaglia per la difesa della Terra, in modo che le truppe dell’Imperatrice Zara non distruggano la Roccia del Sigillo dove riposa Jashin Drago.

Jushin Ryger Valutazione

Avevo da un bel po’ questo tomo sul comodino e stavo aspettando l’ispirazione per leggerlo.

La trama è abbastanza classica, potrei dire quasi abusata, con un giovanissimo protagonista che si ritrova a scoprire di essere l’eroe che deve salvare la razza umana (ma più specificatamente i giapponesi) dall’invasione aliena di turno.

Anche la storia, nonostante la drammaticità, è molto semplicistica come se si adeguasse ad essere un prodotto il più comprensibile possibile per un ragazzino. Non aspettatevi lunghi discorsi fighi alla Devilman, visto che l’azione la fa da padrone.

La lettura davvero vola e in effetti si nota quasi una voglia di sbrigarsi, è tutto molto veloce. Non ho visto la serie animata, che è partita in contemporanea con il manga, ma immagino che anche le varie armi che Taiga usa verso gli ultimi capitoli, provengano da vari powerup utilizzati durante la messa in onda.

Quel tratto vecchio di Nagai mi è sempre piaciuto e ho apprezzato il deseign delle navi a forma di testa di mostro che hanno i vari generali a loro disposizione. C’è anche una scena dove Ryger vola sul suo scudo che ha preso forma di aliante come fosse il Green Goblin di Spiderman.

Nagai è riuscito a creare un vero ibrido tra Ultraman e un super robot (che è praticamente il suo pane quotidiano).

La carta è davvero spessa e di ottima qualità e nonostante le vignette siano molto inchiostrate, da una pagina all’altra non si vede alcun contrasto, come invece capita spesso per altre pubblicazioni.

Il manga è pubblicato da 001 Edizioni | Hikari nel formato maxi (17×24) al prezzo di 18 €.

In vendita è possibile trovare anche una versione con la cover variant che potete ammirare qui sotto.

Consigliato ai fan dei manga classici e di Go Nagai.

Titolo originale: Jushin Ryger

Testi: Go Nagai

Disegni: Go Nagai

Genere: Shonen, Guerra, Super eroi, Robotico, Combattimento, Fantastico

Data di pubblicazione: 1989

Casa Editrice: Kodansha – 001 | Hikari

Volumi: 1