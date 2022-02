Il nuovo manga di Kengo Hanazawa: Under Ninja.

La nuova opera di Kengo Hanazawa, autore di I am a Hero, esordisce in Italia. Il primo albo del manga di Kengo Hanazawa: Under Ninja sarà disponibile dal 23 febbraio.

Durante la guerra, ciò che più preoccupava gli alleati erano i ninja. Quando il conflitto si concluse, per potersi impadronire dell’egemonia mondiale, la massima priorità per gli Stati Uniti fu mettere le mani sugli scienziati nazisti, per le loro tecniche all’avanguardia, e sui ninja giapponesi. Alla fine, però, tutte le organizzazioni ninja vennero smantellate dal comandante supremo delle forze alleate e sparirono. Con questa nuova e attesa opera, Kengo Hanazawa ci narra la storia di Kuro Kumogakure, all’apparenza un giovane neet, che si rivelerà essere uno dei tanti ninja nascosti alla luce del sole, che agiscono in tutto il mondo.

Una rivisitazione moderna del concetto di shinobi e della capacità di mimetizzarsi in qualsiasi ambiente della società. Un’opera che riesce a coadiuvare azione e ironia e che non può mancare nelle libreria dei fan del maestro Hanazawa.

La storia

I ninja, un tempo glorioso reparto in forze all’esercito giapponese, smantellato dopo la Seconda Guerra Mondiale, a oggi sembrano scomparsi. Tuttavia esistono ancora in segreto e si dice che il numero sia addirittura di 200 mila unità. Camminano tra di noi, si nascondono in piena vista, in attesa di ordini per la loro prossima missione. Ad alcuni di loro, però, di ordini non ne arrivano mai! È questo il caso di Kuro Kumogakure, un giovane ninja disoccupato che non studia, né cerca altri lavori. Dopo una lunghissima attesa, Kuro riceve finalmente una missione da parte dei suoi superiori: è il momento di dimostrare che anche lui è un ninja a tutti gli effetti!

A marzo sarà inoltre disponibile la nuova edizione di I am a Hero. L’opera, pluricandidata ai Manga Taisho, sarà in libreria, fumetteria e negli store online a cadenza mensile, nella nuova veste grafica ridisegnata dall’autore, in un nuovo formato, ma soprattutto con un nuovo epilogo finora inedito e nuove pagine a colori.

Under Ninja, manga di Kengo Hanazawa

6 Volumi – Serie in corso. Formato – 12,4X18 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 196, B/N Prezzo – 6,90€ cad.