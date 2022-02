Haikyu la serie manga in 8 cofanetti

Shoyo Hinata e l’incredibile squadra di fenomeni del liceo Karasuno stanno per tornare in fumetteria, libreria e store online, a partire da maggio 2022. Haikyu la serie manga sarà collezionabile in otto preziose confezioni.

Come già accaduto per altre celebri serie targate Star – come Dragon Ball, Ranma ½, Fairy Tail e altre, anche HAIKYU!! sarà disponibile in versione per collezionisti, per un totale di 8 cofanetti che raccoglieranno l’intera serie, disponibile in 45 volumi. La serie anime è visibile su Amazon Prime, e se invece volete vedere dal vivo dei pallavolisti giapponesi dal talento eccezionale andate a vedere le partite delle squadre del Padova, dove gioca Takahashi Ran, o del Milano con Yuki Ishikawa o Vibo Valentia per Yuji Nishida.

Haikyu la serie manga ritorna

Dopo aver assistito a una esaltante partita di pallavolo, lo studente di terza media Shoyo Hinata si è innamorato di questo straordinario sport e ha deciso di iniziare il lungo e tortuoso cammino per diventare un giocatore di primo livello. Insieme ai ragazzi del club d’istituto, Shoyo deve affrontare il torneo interscolastico, che vede la partecipazione di avversari molto più preparati di lui. Le sconfitte, per quanto dolorose, non abbattono Shoyo, il quale non si arrende ed è sempre più determinato a voler sfondare.

In Italia il manga di Haruichi Furudate si è concluso lo scorso luglio, con l’uscita del volume 45. Si è trattato di un addio dolce amaro per tutti i fan della serie che, seppur curiosi di scoprire il finale, hanno salutato con dispiacere i personaggi ai quali si erano molto affezionati nel corso degli anni.

Il prossimo maggio, le avventure sportive dei giocatori del Karasuno rivivranno grazie alla HAIKYU!! COLLECTION, i cui cofanetti si alterneranno a quelli delle Collection al momento in corso.

L’autore

Haruichi Furudate è un fumettista giapponese, autore de Il diario oscuro (2009) e Haikyu!! (2011).

