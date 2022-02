Il primo volume del sequel ufficiale di The Seven Dearly Sins, Four Knights of the Apocalypse di Nakaba Suzuki, arriva in Italia da marzo 2022. In giapponese il titolo originale è 黙示録の四騎士 Mokushiroku no yonkishi.

L’universo di THE SEVEN DEADLY SINS – opera che ha reso celebre in tutto il mondo il suo autore Nakaba Suzuki – si espande e si arricchisce di personaggi e nuove avventure, grazie all’uscita di FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE. Questa nuova serie, in corso in patria, è il sequel del famoso e longevo manga che ha come protagonisti 7 temibili guerrieri, i cosiddetti Seven Deadly Sins.

La trama

Una profezia narra che, un giorno non troppo lontano, il mondo sarà distrutto dai Quattro Cavalieri dell’Apocalisse. Gli invincibili Cavalieri Sacri fedeli a Re Arthur sono in fermento per evitare che ciò accada. Le conseguenze raggiungono i confini più remoti del paese e sconvolgono la vita di Percival, un ragazzo che compirà il suo primo passo seguendo il proprio cuore. Cos’avrà in serbo per lui il destino? Sogni, speranze, onori… o castighi?

Con il suo inconfondibile stile di disegno Nakaba Suzuki farà immergere i lettori, che per anni hanno seguito le gesta dei protagonisti di THE SEVEN DEADLY SINS, nell’immaginario fantasy che ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo.

Per festeggiare questo arrivo, il primo volume sarà disponibile anche con una versione a tiratura limitata con allegata una cartolina celebrativa delle due serie. Entrambe le versioni, con e senza gadget, saranno acquistabili dal 2 marzo.

Nakaba Suzuki

Nasce l’8 febbraio 1977 a Fukushima.

Nel 1994 debutta con l’episodio one shot Revenge sulla rivista «Weekly Shonen Jump ‘95 Spring Special» di Shueisha. Nel 2012 inizia a lavorare alla serializzazione di THE SEVEN DEADLY SINS su «Weekly Shonen Magazine di Kodansha».

È uno dei pochi mangaka che, nonostante la giovane età, abbia già ottenuto una pubblicazione su tutte le quattro riviste settimanali specializzate in shonen manga attualmente pubblicate in Giappone.

Le uscite

STARDUST 106, FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 1 di Nakaba Suzuki. 11,5×17,5, B, b/n, pp. 192, € 4,50. Data di uscita: 02/03/2022 in edicola, fumetteria, libreria e store online. Isbn 9788822631008

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 1 – con cartolina di Nakaba Suzuki, 11,5×17,5, B, b/n, pp. 192, € 4,50. Data di uscita: 02/03/2022 in fumetteria, libreria e store online. Isbn 9788822631053

Star Comics: sito ufficiale

The Seven Deadly Sins – Nanoda