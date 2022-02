Da Fairy Tail a Fena, pirate princess: massoneria e anime

Fairy Tail è uno dei manga/anime più esoterici del panorama letterario nipponico e in esso è possibile riscontrare molti riferimenti soprattutto alla storia della massoneria. Fairy Tail tratta di un mondo abitato da uomini e da maghi, organizzati quest’ultimi in gruppi chiamate gilde proprio come le gilde dei liberi artigiani scalpellini del medioevo, una sorta di sindacati che raggruppavano operai, fra’massoni o capi mastri (da notare che il capo delle gilde di Fairy Tail viene chiamato proprio master!) che prendevano parte alle costruzioni delle cattedrali di tutta Europa come Chartres e Notre Dame. Proprio le gilde medievali sono ritenute una prefigurazione delle logge massoniche odierne.

Templari

Spesso i lavori di queste grandi cattedrali furono finanziati dall’ordine dei templari che tornati dalla Terra Santa e intrapreso il primo sistema bancario, si crede, facessero rituali misteriosi durante i loro ritrovi, in quanto depositari dei segreti degli Esseni e dei sacerdoti del Tempio di Salomone. I templari che ufficialmente avevano la missione di difendere la fede e rispettare l’autorità del Papa influenzano in Fairy Tail anche stilisticamente i Cavalieri della Runa, l’esercito con il compito di intervenire per mantenere il fragile equilibrio spesso rotto dalle gilde dei maghi oscuri.

Come Fairy Tail anche la serie televisiva anime di Kazuto Nakazawa Fena: pirate princess trasmessa lo scorso anno dalla piattaforma Crunchyroll ha riferimenti alla storia massonica. Fena infatti è una sacerdotessa del Tempio di Salomone, detentrice dei poteri sul tempo ereditati da Giovanna d’Arco. A tal proposito la tradizione vuole che la massoneria abbia avuto origine da Hiram Abif, l’architetto capo del tempio di Salomone, ucciso da tre operai che volevano estorcergli informazioni a riguardo e avanzare di livello. Il Tempio di Salomone e l’Arca dell’Alleanza che appaiono anche in Fena sono due simboli della massoneria.

Massoneria e anime

In generale è un topos di manga e anime trattare di un gruppo di eletti insigniti di un incarico inizialmente dai tratti oscuri (basti pensare a Sailor Moon, Bleach, One Piece…) e di cui si scopre la reale portata solamente alla fine; spesso i personaggi devono affrontare prove (come le prove iniziatiche per la massoneria) e sono riconoscibili dall’abbigliamento, da simboli tatuati o amuleti comuni.

Il connubio manga/anime e massoneria dunque risulta interessante ed è indice di una accurata ricerca da parte dei mangaka sulla storia sincretista anche europea.

