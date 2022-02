La nuova edizione per collezionisti di Cardcaptor Sakura delle Clamp

Le Clow Cards sembrano delle semplici carte, ma in realtà “Ogni carta è viva. Ognuna di loro ha un nome, una forma e un potere magico”. Create dal potentissimo mago Clow Reed, dovevano essere racchiuse in un antico e misterioso libro; ma quando la vivace Sakura ne infrange il sigillo queste finiscono disperse, e tocca alla stessa ragazzina assumersi il compito di recuperarle una ad una, per evitare che una maledizione terribile porti il mondo alla rovina.

“Quando il loro sigillo verrà sciolto… la rovina colpirà questo mondo.”

È così che inizia la storia di una delle eroine più amate degli anni novanta e non solo, nata dal celebre collettivo artistico noto con il nome CLAMP, a cui si devono altri capolavori come Magic Knight Rayearth o Tsubasa – Reservoir Chronicle.

Sakura

Le avventure della solare e allegra Sakura e del suo fidato braccio destro Kerberos, la Bestia del Sigillo, appassionano lettrici e lettori fin dall’ormai lontano 1996. In Italia Star Comics ne ha pubblicato l’edizione standard e la Perfect Edition, per poi rilasciare, a partire dal 2019, il seguito ufficiale della serie, attualmente in corso: CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD.

Dal 23 febbraio la dolce e coraggiosa cattura-carte torna in Italia con una collectors edition, appunto per collezionisti di Cardcaptor Sakura. Questa una nuova edizione di altissima qualità è estremamente fedele all’originale giapponese, che farà sognare i fan della serie.

I nove volumi che compongono l’edizione saranno realizzati a partire da materiali completamente rimasterizzati, e dotati di frontespizi a colori e copertina a cinque colori con finiture dorate. Per rendere ancora più speciale questa edizione, ogni volume avrà in allegato una fantastica card da collezione. Le nove card, una volta riunite, comporranno una bellissima illustrazione.

Avventura, magia, amicizia e sentimento: sono queste le componenti che hanno fatto appassionare milioni di lettori alla storia di Sakura, e che continuano ancora oggi a stregare, allo stesso tempo, le nuove generazioni e i lettori storici.

CLAMP, gruppo creativo composto da quattro donne, Igarashi Kanzuki, Nanase Okawa, Tsubaki Nekoi e Mokona. Tra le loro opere, X (1992), Magic Knight Rayearth (1993), Card Captor Sakura (1996), Tsubasa – Reservoir Chronicle (2003) e xxxHoLic (2003).

CARDCAPTOR SAKURA COLLECTOR’S EDITION n. 1 CLAMP 12,4×18, B, b/n e col., pp. 258, con sovraccoperta, € 9,90. Data di uscita: 23/02/2021 in fumetteria, libreria e store online. Isbn 9788822623133. Imperdibile per tutti i collezionisti di Cardcaptor Sakura!

